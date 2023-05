Trias exhibeix sintonia amb el model econòmic de Collboni

[municipalsinformacional]insisteix, cada vegada que intervé en públic per valorar qüestions de més o menys actualitat, que ell no és el candidat de Junts, per bé que hi militi i que els principals dirigents de la formació li hagin demanat presentar-se de nou a l'alcaldia., ha indicat una vegada més aquest dilluns en una roda de premsa organitzada per l'(ACN). Preguntat sobre què pensa del veto de Junts a l'acord de claredat que planteja el president Pere Aragonès , Trias ha apuntat que "no es dedicarà a comentar" les posicions de Junts en tot allò que no tingui a veure amb, on les negociacions pels pactes trauran fum ja amb els blocs esquerdats i elcom a soci viable."L'alcalde no surt al balcó a cridar a favor de la independència, hem de fer que la ciutat funcioni", ha assenyalat el candidat, que també ha exhibit sintonia amb el "model" que defensa, a nivell de "societat" i també econòmic, tot i que li ha retret les incoherències per haver governat bona part dels últims vuit anys ambi haver deixat fa poc el govern municipal. Ordre, mobilitat i seguretat seran les línies mestres dels pactes postelectorals que caldrà bastir l'endemà de les eleccions -també ha elogiat la figura d', amb qui aspira a tenir "col·laboració"-, en les quals ha desitjat que hi hagi una "gran participació" ciutadana. "Si la participació és baixa, això és dolent. No sé com ens afectarà a cada partit", ha indicat. Captar la bossa dels indecisos serà clau per obtenir una victòria a les urnes."Eldiu que és alcalde qui suma 21 regidors, o bé qui és la força més votada", ha constatat el candidat, que ha recordat que el 2011 va ser escollit batlle de la ciutat amb els 14 representants que va obtenir a les urnes l'any que va guanyar les eleccions. "Jo jugo a ser la força més votada", ha indicat el dirigent de Junts, que ha lamentat que part de l'independentisme aposti per l'abstenció. Segons Trias, cal tenir clar que Barcelona "ha d'exercir de capital de Catalunya i de la catalanitat", i ha indicat que fomentar que els independentistes no votin és una "equivocació". Preguntat sobre elsque han aparegut a la seu electoral que l'impel·leixen a fer la independència, ha respost que farà el que sigui "més convenient" per a la ciutat. Els mateixos cartells han aparegut, també, a les seus d'i de laUna altra de les qüestions amb les quals ha marcat distàncies amb Colau -una més- ha estat el compromís a reprendre les relacions ambi amb per la "violació sistemàtica" dels drets humans del poble palestí . Per recuperar els vincles, Colau va exigir al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que es garanteixen precisament els drets dels ciutadans palestins i que es compleixin "plenament" les obligacions imposades peli per les resolucions desobre el conflicte. Un centenar d'entitats i associacions de la ciutat li van demanar, a través de milers de firmes, denunciar l'"apartheid", col·laborar amb entitats palestines i israelianes que treballin per la pau i trencar l'agermanament amb Tel-Aviv.

