L'ultra de l'Espanyol que va tirar una càmera a terra és candidat del PP

este clip es histórico: el tío se calienta con una cámara de televisión (surrealista) y el realizador se pasa un minuto haciéndole un seguimiento en primer plano pic.twitter.com/uDIyWTqSfX — Estefan (@estefansavich) May 14, 2023

. Tot just després de finalitzar el partit i que el Barça es proclamés aquest diumenge campió de Lliga a Cornellà van saltar les tanques de seguretat del camp per dirigir-se corrent cap als jugadors blaugranes amb actitud amenaçadora. Afortunadament, tots els futbolistes van poder refugiar-se al túnel de vestidors, protegits per una unitat dels antiavalots dels Mossos, sense haver-se de lamentar cap agressió.Centenars d'objectius de tot l'estadi enregistraven, atònits, les. I una de les més sonades va ser la d'un aficionat que, abans de tornar a la graderia, va decidirmentre s'amagava maldestrament darrere d'una jaqueta. Les xarxes socials frisaven per identificar el responsable.Es tracta dede l'Aleví A i Cadet A preferent del club. Segons ha avançat el diari Ara, des del partit han denunciat la "" dels fets i li han demanat que renunciï a la candidatura per escrit.Els populars asseveren que Darnell no és afiliat de la formació i que s'havia adherit com aa la llista electoral del municipi del Baix Llobregat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola