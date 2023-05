​Les pluges només permeten frenar el buidatge dels embassaments

Sau supera el 10%

La Baells s'estabilitza al 25%

El maig continuarà inestable

Les pluges van reaparèixer a Catalunya a finals d'abril . Des d'aleshores,, especialment al nord-est, però arribant a la pràctica totalitat de les comarques. Tanmateix, les precipitacions. De fet, només ha servit per frenar-ne el buidatge i estabilitzar-ne el volum cap al 25,3% de la seva capacitat.Les pluges tampoc alteren els plans de l': “Calen episodis més generals, de major durada i extensió”, expliquen a. Tot i celebrar que s'hagi trencat la tendència decreixent es manté l'horitzó del setembre per tal que l'àmbit Ter-Llobregat entri enL'únic embassament que claramenten les darreres tres setmanes és. Aquest dilluns, després que inicis d'abril assolís el seu mínim del segle XXI amb unAquest creixement s'explica per dos factors. En primer lloc, per l d'aigua cap a Susqueda i la fi de l'operatiu per retirar peixos . Però sobretot per lesque aquests dies s'han centrat tant a la capçalera del Ter i el Freser, al Ripollès, com a la zona de les Guilleries.Aquest cap de setmana, per exemple, el cabal d'entrada a Sau (entre 8 i 12 m3/s) pràcticament duplicava el de sortida (i quasi triplicava el de sortida de Susqueda), fet que suposa que el sistema Ter estigui guanyant reserves. De fet, en el cas de Susqueda s'ha aconseguit frenar la caiguda: havia arribat al 41% gràcies al transvasament des de Sau, però ara havia baixat fins al 37%.La regió metropolitana de Barcelona s'abasteix tant dels rius Ter com delt. En aquest àmbit, les pluges de les darreres setmanes han permès frenar la caiguda de reserves de l'embassament de la Baells. Actualment, està al 25,45% del seu volum, ambElper la seva banda, és afluent del Llobregat. Els seus dos embassaments, al, no s'han vist tan afavorits per les pluges i això ha provocat que continuïn perdent reserves. Laja frega el 22% mentre que, que està vivint un descens molt pronunciat, ja ha baixat del 29%.Les previsions a mitjà termini indiquen que el. Tot i això, aquesta setmana començarà ambi les precipitacions –amb cota de neu que podrà baixar fins als 1.600 metres- es concentrarà a la cara nord del Pirineu i zones d'influència. De fet, el cap de setmana ha estat marcat per unes temperatures més baixes de les habituals que han tornat a enfarinar el Pirineu.

