Colau presenta 20 nous eixos verds del pla superilla: de la rambla del Carmel a Balmes

Disposició del pla superilla de BComú fins al 2030 Foto: BComú

"la dreta, es digui Xavier Trias o es digui com es digui". Aquesta frase de Díaz va ser acompanyada per un retret més explícit de l'alcaldessa, que va situar Jaume Collboni com el candidat que no vol aclarir amb qui pactarà després dels comicis electorals. "Qui no vol parlar sobre amb qui pactarà potser hi ha alguna cosa que no vol dir", va expressar Colau en referència a l'acostament ideològic de Collboni i Trias.



[municipalsinformacional2]L'alcaldessa de Barcelona i candidata a les pròximes eleccions, Ada Colau, manté el pla de l'anomenat del pla "Superilla Barcelona" i el vol estendre a tots els districtes de la ciutat. Almenys aquest és el projecte de BComú, presentat aquest matí des de plaça Sóller, que ha presentat fins a. Si bé Colau ha exposat que fins ara s'ha "fet èmfasi en la trama de l'Eixample", en relació als 21 eixos verds ja en marxa al centre de la ciutat , ara el pla és escampar el projecte de transformació urbana "als deu districtes" entre el 2023 i el 2030. Són eixos verds que arribaran a zones comAlguns d'aquests carrers també estan inclosos ja en plans anunciats prèviament i que, com la Rambla , la mateixa rambla Prim o la Via Laietana . De fet, catorze dels vint projectes ja tenen algun tràmit iniciat. Sigui com sigui, els comuns els han inclòs dins el seu pla de nous eixos verds i amb l'horitzó posat en els dos pròxims mandats. ", ha reivindicat la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme i número tres de la llista, Janet Sanz.

