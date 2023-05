ERC esclata contra les enquestes: «L’aliança conservadora utilitza tots els mitjans per condicionar»

La majoria de les enquestes dibuixen uns resultats a Barcelona molt ajustats en la victòria entre Ada Colau, Jaume Collboni i Xavier Trias. I també coincideixen gairebé totes en situar la candidatura d'ERC com ladel país. L'última de les enquestes, publicada per La Vanguardia , augura percinc regidors, quan l'any 2019 en van tenir el doble i van guanyar a la ciutat. Però des d'ERC no volen donar validesa a aquestes dades, que consideren que estan condicionades per diversos elements. "L'aliança conservadora que vol conservar els privilegis d'uns pocs es torna a activar en contra del canvi, de la modernitat, de l'equitat i la llibertat", ha dit aquest diumenge, president del partit, en un acte al districte d', des d'on també ha acusat aquesta "aliança conservadora" d'utilitzar "tots els mitjans per intentar condicionar l'opinió a través de les enquestes".Però davant d'aquest mapa que es dibuixa, des d'ERC consideren que aquesta aliança no és tan forta com la dels republicans, que Junqueras assegura que poden tornar a guanyar a la ciutat. "Nosaltres tenim una aliança més poderosa i guanyadora: amb la ciutadania, les famílies i les persones", ha declarat el president del partit. Així mateix, ha assegurat que en reiterades ocasions ja s'han afrontat a l'aliança conservadora, i que en moltes ocasions ja han guanyat. "Guanyar és una necessitat i podem fer-ho. Apel·lem al conjunt de la ciutadania de Barcelona perquè ens ajudin a guanyar", ha afegit. ", depèn del vot de la gent, no depèn de les enquestes d'alguns mitjans ni de pactes que ja estiguin fets. Depèn del nostre vot, i és només nostre".Amb aquestes paraules el president del partit ha reivindicat, una vegada més, ERC com la formació que pot evitar un pacte conservador a la ciutat. En els mateixos termes es va expressar el president de la Generalitat,, en un acte dissabte a l'Eixample. Exactament, va reivindicar la gestió "útil" dels republicans per frenar l'intent de "ressuscitar l'antiga Convergència" a Barcelona, en un clar missatge per contraposar el projecte republicà al qual encapçala Xavier Trias, punta de llança de l'oferta municipalista de Junts.Més enllà d'aquestes reivindicacions, en l'acte d'Horta-Guinardó, Maragall ha carregat, una vegada més, contra la manera com l'any 2019 es va impedir que arribés a l'alcaldia malgrat haver guanyat les eleccions. Així, ha acusat l'alcaldessa i el cap de llista del PSC, Jaume Collboni, d'"" de l'Ajuntament i de la ciutat després del "" amb Manuel Valls. "Ens van robar la ciutat i la il·lusió", ha lamentat.

La número 3 de la candidatura, Ester Capella, ha remarcat que Barcelona ha de ser la "capital de l'estat" i la principal ciutat d'una "pàtria novella de velles arrels", tal com deia el poeta Pere Quart. La també delegada de la Generalitat a Madrid ha advertit que, en canvi, socialistes i comuns només volen que Barcelona sigui una "segona capital" de l'estat espanyol. En la seva intervenció també ha recordat les propostes en habitatge que incorporen al programa, com la construcció de 20.000 pisos en un mandat. "Sense el dret a l'habitatge difícilment els altres drets es poden garantir. Volem una vida digna per a tothom", ha afegit.

El regidor i número 6 de la llista, Jordi Coronas, ha reivindicat el suport d'ERC al govern municipal aquesta legislatura, i ha subratllat que sí, que són "culpables" d'haver pactat 100 milions d'euros de pla de xoc social quan la ciutadania ho necessitava, o de comprar habitatge i salvar 50 famílies a Horta a qui volien fer fora: "Som culpables, sí, i ben orgullosos, perquè culpable és qui fa que les coses passin". Coronas també ha fet referència a les enquestes que pronostiquen que ERC no serà la llista més votada: "Jo dic que sí, que tornarem a guanyar!", ha exclamat.

Propostes per a Horta-Guinardó

Què proposa ERC per Horta-Guinardó? Els republicans inclouen al seu programa mesures com el cobriment de la, la transformació dels Tres Turons en un gran parc urbà, la remodelació deladequant-lo a les mesures de seguretat vigents o la compra de locals buits per dinamitzar-los. També prometen la reforma de l'edifici de secundària de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell, impulsar una nova oferta d'ESO, actualitzar el pla d'equipaments del districte

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola