Collboni ja es veu guanyador: «Tenim un peu a l'alcaldia de Barcelona»

"President, posi els mossos que toquen a Barcelona"

Les enquestes els somriuen i eles veu amb l'oportunitat real de guanyar les eleccions i l'alcaldia de Barcelona. El clima previ a l'acte d'aquest diumenge a-un dels forts de la campanya socialista- era de victòria i l'entrada de, que avui ha rebut el suport del ministre de Cultura,, ha estat acompanyat de crits d'"alcalde, alcalde". "La meva il·lusió és veure el Jaume com a alcalde de Barcelona! Barcelona no es mereix menys!", ha arrencat Iceta enmig dels aplaudiments del públic. I és que el PSC es veu favorit de cara al 28-M, i per això Collboni ha assegurat que existeix un "tots contra el PSC". "", ha afirmat.La darrera enquesta que s'ha publicat el situen com a guanyador, empatat ambi per sobre d'Davant dels retrets dels darrers dies, Collboni ha receptat "molta calma" als seus principals competidors. "Davant de cada atac, farem una proposta i donarem una solució", ha afirmat. Collboni ha promès ser un alcalde "dialogant i constructiu", que pensarà en tots els ciutadans i tots els barris. De fet, una de les crítiques habituals del PSC a Colau és la poca inversió als barris, i haver-se centrat en el centre de Barcelona. "Seré l'alcalde de tots", ha assegurat. "Per alguns, Barcelona acaba a Consell de Cent", ha dit, en referència a la pacificació d'aquest carrer que ha fet Colau.El candidat ha repassat les millores que farà als diferents barris de Nou Barris i ha interpel·lat els votants progressistes i moderats perquè votin el PSC en les properes eleccions. "Hem de mobilitzar els nostres veïns i veïnes, no només hem d'anar primers, hem de guanyar aquestes eleccions clarament, hem d'apel·lar als sentiments, a la memòria per recuperar l'orgull d'aquesta ciutat", ha afirmat. En aquest sentit, ha assegurat que les eleccions no van de "bons i mals progressistes", sinó del progressisme que "transforma de veritat" la ciutat. "Això són els socialistes, hombre ya!", ha etzibat.Als retrets a Colau -ha assegurat que el PSC també sap pacificar i posar verd a la ciutat, però ho fan "millor" que l'actual alcaldessa-, s'hi ha sumat també la demanda de més agents dels Mossos a Barcelona. "President, posi els mossos que toquen a Barcelona", ha exigit Collboni a Aragonès. El missatge d'ordre i seguretat és habitual en aquesta campanya i l'alcaldable socialista ha recordat que va prometre 1.000 agents de la Guàrdia Urbana que ja hi són, però falten els 600 mossos que consten a l'acord de pressupostos entre el Govern i el PSC. "No ens tracti com a candidats de segona", ha reblat.

