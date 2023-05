El PSOE converteix Barcelona en palanca per guanyar la Generalitat i revalidar la Moncloa

La primera pedra per arribar a la Generalitat

"El govern deha lluitat per això que li agrada tan poc a Ayuso i a la dreta, que és la justícia social". La frase la podria haver pronunciat qualsevol dirigent del PSOE en qualsevol dels centenars d'actes que es fan aquests dies arreu de l'Estat, però l'ha dita, portaveu del grup socialista al Congrés, aquest dissabte en un acte a Barcelona per donar suport a l'alcaldable del PSC,. El govern espanyol i el PP d'Ayuso, dos elements que no són ni molt menys casuals i que situen la campanya de Collboni molt més enllà de les fronteres de la capital catalana. El PSOE ha convertit Barcelona com a palanca per revalidar la victòria de Sánchez a les eleccions espanyoles de finals d'any, i també per propulsarcap a la presidència de la Generalitat.Així s'explica la intensa presència de ministres del govern espanyol a Barcelona aquests primers dies de campanya electoral. La ministra d'Hisenda,, en l'arrencada; la ministra de Defensa,, divendres; el ministre d'Afers Exteriors,, aquest dissabte en un acte amb joves a la Plaça Reial; i diumenge, el ministre de Cultura,. En total, una desena de ministres farà costat a Collboni aquests propers dies a Barcelona. Tots ells, amb un missatge clar: reivindicar l'obra de govern de Pedro Sánchez amb la vista posada a les eleccions generals, on les enquestes donen opcions a reeditar un govern de coalició -a l'espera que es concreti què passa entre Unides Podem i Sumar-, amb el suport dels partits d'esquerres i nacionalistes. "Catalunya a les generals és importantíssima, és on podem treure un avantatge important al PP", assenyalen fonts del PSOE.A la defensa de les polítiques socials -l'increment de l'ingrés mínim vital, l'augment de les pensions, la reforma laboral o la llei de l'habitatge- s'hi suma també la reivindicació de la "convivència" i la "concòrdia", després d'anys de "batussa i enfrontament" provocats pel procés. A la sala de màquines tant del PSC com del PSOE tenen clar que Sánchez "suma molt" a Catalunya i detecten que, en general, es veu bé la feina feta pel govern espanyol per desinflamar la situació derivada dels fets de 2017, amb els indults i la reforma del codi penal. Les dades delsituen la valoració del govern espanyol en un 4,1 sobre 10, amb una tendència a l'alça des del novembre de 2019, i en xifres similars a les del govern català.Sánchez ja va ser aabans de la campanya, per ungir Collboni com el seu ambaixador, i també serà el gran protagonista del tancament de campanya de l'alcaldable socialista, que també serà el del PSOE, per primera vegada a Catalunya. Aquell dia també està previst que sigui a Tarragona i Lleida, i Sánchez té alliberats espais a l'agenda per si cal "ajudar" en alguna federació que s'estigui disputant un regidor. En tot cas, Barcelona és "prioritària", com apunten des del PSOE, que es mostren optimistes per aguantar la posició malgrat que el PP pronostiqui un enfonsament general.Les darreres dades del CIS, publicades dimecres, situen Collboni frec a frec ambi amb possibilitats de recuperar l'alcaldia per al PSC després de dotze anys de governs de Convergència i comuns. També els donen opcions de mantenir, on se situen just per sobre del PP. A, els socialistes estan en tercera posició, per darrere dels populars i Més Madrid. També aquedarien tercers per darrere de Compromís i PP. Les enquestes per a les autonòmiques tampoc els són especialment favorables, malgrat que podrien mantenir eli lesamb pactes d'esquerres.És habitual també en els ministres i dirigents del PSOE que han passat aquests dies per Barcelona els missatges a favor de Salvador Illa -en destaquen tot sovint la bona gestió de la pandèmia quan era ministre de Sanitat- i el convenciment que, guanyant a Barcelona, això serà la primera pedra per arribar a la presidència de la Generalitat. Per si en quedava algun dubte, Illa es va postular per al càrrec en l'acte d'obertura de la campanya, al Carmel. "Els socialistes guanyarem les eleccions municipals a Catalunya i a Barcelona, com a pas previ per posar en marxa Catalunya amb un nou president, que aspiro a ser", va dir. Un missatge que ha repetit avui, dirigit a Collboni: "".També per això Illa verbalitza una unes eleccions catalanes que encara no estan previstes, malgrat que l'actual Govern només té el suport de 33 diputats. Illa defensa una "política útil" i retreu la inacció del Govern, especialment en relació amb la sequera. També demana respectar les institucions d'autogovern, en un missatge dirigit a Junts i a la seva presidenta, Laura Borràs, a qui acusa d'estar enganxada a la presidència del Parlament malgrat haver estat condemnada per corrupció. Defensa una "cultura de la col·laboració" amb l'Estat, i no de confrontació, i propostes per "unir" i no per "dividir", en referència a l'acord de claredat. La campanya de Collboni, doncs, és un tres en un: Barcelona com a palanca per a Catalunya i Espanya.

