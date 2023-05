Una dona se suïcida abans de ser desnonada del pis de Barcelona on havia viscut de lloguer

Una. Els fets es van saber dilluns passat, quan la comitiva judicial es va presentar al domicili de la dona per executar un desnonament per ordre del jutjat de primera instància número 6. En trobar-se que ningú no obria el pis van avisar un serraller. En entrar a l'immoble,. La informació, avançada per El Caso, ha estat confirmada pels Mossos d'Esquadra a, que detallen que la comissaria de l'Eixample ha obert una investigació per acabar d'aclarir el cas.Si bé encara no hi ha cap certesa del moment en què la dona s'hauria suïcidat, el que se sap és que era una llogatera que, a partir d'un trasbals personal i laboral,. Això va portar la propietat del pis, una fundació privada, a interposar una demanda civil. Finalment, en el moment en què la comitiva es va presentar al pis per executar el desnonament, la dona havia mort. L'habitatge està situat a la cruïlla entre els carrers de Comte Urgell i la Gran Via de les Corts Catalanes, al barri de la Dreta de l'Eixample.Els fets s'han produït exactament un any després quetambé a Barcelona, en aquest cas al barri del Bon Pastor . Un any abans, un altre home, també llogater, es va precipitar daltabaix de l'edifici on vivia després d'obrir la porta a la comitiva judicial. També va morir . En aquest cas va ser al districte de Sants-Montjuïc.Aquesta situació de vulnerabilitat al voltant de l'habitatge va ser advertida aquesta mateixa setmana pel Banc d'Espanya. La màxima institució econòmica de l'Estat va avisar que el 49% dels llogaters de l'Estat viuen en situació o risc de pobresa . En el pitjor dels casos, això acaba en ordres de desnonament.

