Yolanda Díaz, a Trias, per la frase dels 3.000 euros: «Qui és a Mart no està preparat per governar»

El primer gran acte de Barcelona en Comú en campanya electoral ha quedat marcat per la irrupció de la vicepresidenta segona del govern espanyol , que ha irromput en la cursa d'Ada Colau per repetir com a alcaldessa amb un objectiu clar: dibuixar un plebiscit el 28 de maig entre la candidatura dels comuns i la possible arribada. De fet, el candidat de Junts ha estat l'ase dels cops del discurs de Díaz, que també ha recuperat la frase que plantejava que cobrant 3.000 euros "un senyor" -després es va matisar a "una unitat familiar" per l'equip de Junys- podia tenir dificultats per arribar a final de mes. ", ha brandat la també líder de Sumar des de la plaça Major de Nou Barris.En el mateix sentit, Yolanda Díaz ha aprofitat la seva frase estrella per apuntar que donaria "una dada" a Xavier Trias, i ha exposat que "a Catalunya la mediana és de 23.000 euros bruts, això vol dir 1.700 euros al mes". Això, per la política gallega que es convertirà en omnipresent en la campanya de Colau, demostra la llunyania del projecte de Junts amb la ciutadania i situa la urgència de demanar el vot per Barcelona en Comú., ha advertit, sense esmentar concretament cap altre projecte.L'acte de Nou Barris arriba després d'un tret de sortida de la campanya que s'ha caracteritzat per dos grans fronts oberts entre els comuns: l'optimisme per unes enquestes que els fan demanar mobilització massiva a les urnes i la defensa del llegat dels últims vuit anys com a principal argument de seducció ciutadana. Uns primers compassos de període electoral que Colau ha aprofitat per reclamar a un dels seus grans competidors -del PSC- que es posicioni clarament per dir amb qui faria pactes de govern. En aquesta línia, des de la plaça Major de Nou Barris, un districte que es disputen principalment comuns i socialistes, l'alcaldessa ha punxat el seu exsoci de govern., ha apuntat.Tot seguit, ha insistit en què en diversos debats ha demanat a Collboni si tancava la porta a pactar amb Junts i que el líder socialista "no ho ha descartat en cap ocasió". Per contra, ha lamentat que, i ho ha justificat amb el discurs de l'ampliació de l'aeroport, el fre a la connexió final del tramvia i el repensament del projecte de les superilles, que tant Junts com PSC plantegen.

