Sánchez promet garantir el dret a l'oblit oncològic a l'Estat aquest mes de juny

El president del govern espanyol,, ha anunciat que la Moncloa. Ho ha fet aquest dissabte al matí en una visita a pacients de càncer i associacions d'aquesta patologia a Sevilla, des d'on ha volgut traslladar el compromís de l'executiu per “implantar immediatament aquest nou dret als representants de diferents entitats vinculades a la lluita contra el càncer”.Per fer-ho possible, el govern espanyol modificarà el Reial decret legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i de la Llei del Contracte de l'Assegurança. Així, la nova promesa de Sánchez s'implantarà aquest mateix mes de juny i perseguirà tres propòsits. El primer, “declarar nul·les totes les clàusules basades en elsproductes o serveis”. El segon, “prohibir que es puguin tenir en compte els antecedents oncològics de l'assegurat peren els contractes d'assegurança”. I, finalment, la nova mesura del govern estatal també té com a meta “establir, per primer cop,per contractar una assegurança vinculada a un préstec hipotecari”.

