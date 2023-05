Junts recepta «autoritat» i més Guàrdia Urbana per acabar amb la inseguretat

Garantia de progrés davant del "llast" de Colau

ha destinat el primer dissabte de campanya a passejar pel, a, districte que ha centrat els missatges dels candidats deen el míting celebrat a la plaça. Un míting en el qual el protagonisme se l'ha endut el missatge de, número tres de la llista i mà dreta del candidat, projectat com a regidor de seguretat en cas que la candidatura pugui governar. "Necessitem autoritat", ha indicat Martí, que ha apostat per "mésuniformada" per acabar amb la sensació d'inseguretat. Trias ha volgut insistir en la idea que cal "guanyar bé", i que serà "complicat". "Però ho farem bé, i ho farem per tots", ha ressaltat l'exalcalde, que aspira a quedar primer."Tenim un problema greu com és la inseguretat i l'incivisme. La inseguretat és el primer problema per als veïns de Barcelona i de Ciutat Vella", ha assenyalat Martí, mà dreta de Trias, que ha definit com un "fracàs" les polítiques públiques de prevenció i de seguretat, tant de Colau com de Collboni, cap de files del PSC. De fet, la cartera de seguretat ha estat en mans dels socialistes, amb, d'Units per Avançar, durant aquesta última legislatura. "Per què encara no han donat a conèixer les dades dedel primer quatrimestre del 2023? Probablement seran molt dolentes, i podria ser que hi hagués undels fets delictius en aquest període comparat amb el mateix període de l'any anterior", ha ressaltat Martí. "Ens comprometem en fer que la inseguretat deixi de ser la principal preocupació. Posarem més Guàrdia Urbana uniformada. Necessitem autoritat", ha indicat l'actual regidor.L'exalcalde ha assenyalat que. "És un autèntic desastre. Es desentenen de les coses. Es necessita lideratge i gestió. A Ciutat Vella, això és especialment important, perquè és el cor de Barcelona", ha apuntat Trias, que ha demanat "creure" en el districte. "Sempre diem el mateix: la lluita contra la pobresa, la lluita pel benestar, exigeix que hi hagi activitat econòmica sostenible. Però això només té sentit si fem que la gent visqui millor, i el que passa és que la gent viu pitjor. El grande Colau i Collboni és que la gent", ha indicat l'exalcalde de la ciutat, que ha apostat per un "urbanisme diferent" i per més serveis socials. "A Ciutat Vella hi ha molts problemes, els hem de detectar i donar resposta", ha dit., en la seva estrena en un míting principal de campanya, ha arrencat assenyalant que els mercats es troben a l', i que la manera com els paradistes escolten els clients hauria de ser un exemple de com hauria d'actuar l'Ajuntament. "Apostem per la necessària conservació dels mercats, fent-ho amb elsi els ciutadans. Necessitem preservar el comerç de proximitat emblemàtic. I aquesta és una aposta que ens fem nostra, amb ajudes econòmiques i la vista posada en allò que necessita el barri", ha indicat l'exvicepresidenta del Govern, número sis de la llista i procedent del. "Trias és una garantia per Barcelona, pel seu progrés econòmic, per generar activitat i proveir de servei social.", ha remarcat Ortega, que quan era vicepresidenta del Govern tenia el despatx a la Via Laietana, molt a prop del Mercat de Santa Caterina.Després de l'exdirigent d'Unió ha pujat al faristol, exconseller de Territori i expresident del Port de Barcelona, que ha defensat precisament apropar la infraestructura a la ciutat i a l'àrea metropolitana amb mesures com l'ampliació per acollir. "Convé fer passar la ciutat per davant de", ha apuntat Calvet, partidari de "millorar" el Parc de la Ciutadella i de connectar-lo amb el. L'exconseller ha insistit que a Junts "no li tremolarà el pols" a l'hora de fer canvis, sempre des del diàleg, però "sense paralitzar". Aquí és on ha citat, per exemple, la transformació de la Rambla, que porta anys frenada. "I el canvi que necessitem arrenca amb Trias com a alcalde i un equip", ha determinat., diputada, membre dei número nou de la candidatura, ha definit com a "fracàs" i "abandonament" la tasca dels comuns amb Ciutat Vella. "Nosaltres volem treballar per un districte net, segur, passejable, que no expulsi la ciutadania, amable amb la gent gran, que reactivi el, que la canalla pugui jugar als carrers i a les places amb seguretat, que sigui accessible", ha remarcat Laïlla. "Necessitem seguretat per ser lliures, i per això necessitem un regidor com Jordi Martí", ha assenyalat la candidata a l'hora de presentar Martí, mà dreta de Trias, director de campanya i que acompanya l'exalcalde des de fa dècades.

