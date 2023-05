ERC es reivindica com l'alternativa a l’Hospitalet davant del «segrest» del PSC: «És un règim»

"Junqueras, la gent t'estima perquè et vas quedar aquí el 2017"

En un dels grans feus històrics del, el resultat de les eleccions no acostuma a ser cap sorpresa perquè, si no hi ha cap hecatombe, tot indica que l'alcaldessa socialistatornarà a guanyar les eleccions. Però ben igual com en altres feus del cinturó roig, com per exemple, la incògnita serà si els de Salvador Illa aconseguiran revalidar o no les seveso si, al contrari, s'hauran de teixir aliances per poder preservar-se al poder dels consistoris. ERC té, precisament aquest objectiu, i la persona a qui se li ha encomanat la missió és, que més enllà de presentar-se a la ciutat colomenca, també exerceix com a candidat metropolità . Així s'ha demostrat una vegada més en l'acte -amb 250 assistents- que els republicans han celebrat a l'Hospitalet, on es presenta, en què Rufián ha acusat el PSC de ser un "règim que compra voluntats". Els republicans han assegurat que la ciutat està "segrestada" i han promès que "retornaran" la ciutat a la seva gent.D'aquesta manera, el cap de files d'ERC a Madrid, que ha reivindicat les seves arrels obreres al llarg de la seva intervenció, ha carregat contra el poder perpetu dels socialistes: "Elés l'única ideologia compartida per aquells que han guanyat tota la vida". Així mateix, ha reivindicat la bandera social per davant de la nacional, i ha animat a dirigir-se a tota la població i no repartir carnets de millors i pitjors: "Tant català és l'independentista com l'autonomista i l'independentista". Per últim, ha fet una crida alsa sumar-se al projecte d'ERC: "Si ets del PSC i de l'Hospitalet, nosaltres som més socialistes i catalanistes que ningú".Marín, que també és presidenta de laarran d'un pacte amb Junts, és l'alcaldessa de l'Hospitalet des del 2008. Però abans ja hi era al consistori. Exactament, hi va entrar l'anycom a regidora. Un dels moments més crítics va ser arran de les acusacions pel cas del, que precisament va denunciar un dels seus regidors, Jaume Graells , que ara és el cap de llista d'ERC al municipi. Finalment, la investigació per presumptes irregularitats va ser arxivada . Aquest moviment permet a Marín reivindicar la seva innocència després d'haver estat víctima d'aquestes acusacions, si bé caldrà veure si la ciutadania castiga el sol fet que inicialment se la impliqués en el cas, i que dos exregidors del seu partit estiguin pendents de judici.Tot i l'arxivament, els republicans, que es presenten conjuntament amb Esquerra Unida i Alternativa, han furgat en aquest cas en diverses de les intervencions. El president del partit,, ha erigit ERC en el partit que es garantia de fer les coses bé: "Tenim 92 anys d'història i". També ha insistit en la idea de Rufián, remarcant que els governs del PSC a l'àrea metropolitana són "règims", i en concret a l'Hospitalet, un "règim que empetiteix la ciutat i tota la seva ciutadania". "Els de sempre tenen por que les nostres ciutats i barris s'alliberin. Els de sempre dicten les seves enquestes no pas perquè vulguin saber l'opinió de la gent, sinó perquè volen dictar allò que la gent ha de pensar. Estem convençuts que la millor aliança i pacte és el que fem amb la ciutadania", ha afegit el president del partit.La portaveu d'ERC i secretària general adjunta,, també ha criticat que el PSC sigui part d'un sistema que "blanqueja" i "minimitza" la corrupció, i ha reivindicat el seu partit com l'únic que pot reivindicar-se garantia de "gestió honesta". "Ho podem dir amb la cara ben alta i amb un orgull immens. Tenim 92 anys d'història impol·luta, sense cap taca de corrupció", ha afegit, per tot seguit proclamar-se com "l'alternativa". També hi ha insistit la número dos de la llista al municipi,, que ha acusat el PSC d'haver decidit donar suport als "corruptes" en lloc de donar "explicacions". A més, ha acusat l'actual govern municipal de posar-los bastons a les rodes a l'hora d'organitzar actes de campanya. "Aquest acte no l'havíem de celebrar aquí. Ens van prohibir el lloc on fer-lo. Però no ens faran callar, malgrat que s'inventin qualsevol normativa irreal, no callarem", ha advertit. A més, ha destacat la "valentia" de Graells per denunciar la corrupció.I amb totes aquestes presentacions, Graells ha sortit a la palestra acusant l'alcaldessa i excompanya de partit d'haver "tocat lesde tots els habitants. A més, ha assegurat que la socialista no té projecte, i que per això la seva campanya es basa en "apel·lar els sentiments". Així mateix, l'ha acusat d'haver complert, únicament, amb elelectoral. "Núria Marín ja era regidora l'any 1995, quan alguns dels membres de la nostra llista encara no havia ni nascut. Vivim les conseqüències de la, del poder absolut d'un partit que porta governant tota la vida", ha insistit.Per al futur de l'Hospitalet, ha situat com a eixos millorar la percepció de seguretat a la ciutat, amb un espai públic de qualitat, amb carrers ben endreçats i amb un comerç viu, però també amb una policia ben governada: "El desastre de lade la nostra ciutat és immens", ha criticat. Per això ha promès que si és alcalde, assumiràde la Guàrdia Urbana per "posar ordre". També ha anunciat propostes per resoldre la problemàtica de l'habitatge, un reforç en l'educació per evitar els "guetos escolars".Si Marín assoleix els actuals 14 regidors o més, no hi haurà cap debat: tindrà majoria absoluta i les portes obertes per governar durant quatre anys sense haver de trobar suport per absolutament cap aspecte. Ara bé, si el PSC no aconsegueix aquest resultat, haurà de buscar socis per a la investidura i possiblement també per conformar el govern municipal. En aquest escenari, els comuns es posicionarien com el soci més proper i lògic, malgrat que ERC també podria picar la porta dels socialistes. L'Hospitalet té en joc. En les últimes eleccions del 2019 , el PSC en va guanyar 14. ERC va ser la segona força amb cinc representants, un més del que va obtenir Ciutadans. Aquelles eleccions també van donar tres regidors a En Comú Podem i un al PP.Més enllà del discurs en clau local, Graells, que s'ha incorporat a les files d'ERC des de fa relativament poc, també ha reivindicat el nou partit que representa, i en concret, el paper que va fer durant el. Així, abans de presentar a Junqueras, ha assegurat que la gent "se l'estima" perquè després del referèndum, va decidir quedar-se a Catalunya malgrat la presó: "Et vas quedar. Ho dic amb el respecte cap a les opcions personals de cadascú. Però el capità d'una nau s'ha de quedar". Aquest retret cap a Junts pronunciat per Graells, va ser també un dels plats forts de l'acte d'inici de campanya d'ERC a nivell nacional, quan el mateix Junqueras va acusar Junts d'haver abandonat el Govern per no assumir les responsabilitats que implicava el referèndum. També ha estat un dels ítems de la intervenció del president de la Generalitat, Pere Aragonès, des de Barcelona. Al costat d'Ernest Maragall, ha reivindicat els republicans com el "govern útil" davant l'intent de "ressuscitar" Convergència.

