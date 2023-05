La Merche és mare d'unaque ha denunciat al director de laa la qual va a Múrcia després que se li hagi demanatque la resta de famílies per la seva diversitat. En una entrevista concedida a Telecinco, la progenitora ha carregat contra el centre perquè, ha volgut detallar, "la meva filla no necessita educadores especials, ella té fora els seus logopedes i les seves teràpies". En concret, la guarderia volia que pagués 480 euros mensuals en comptes de 200.La mare téen què el responsable de la llar d'infants li ho demana i aquesta és la seva prova. De fet, ha permès que s'escolti a la televisió. La Merche ha assegurat que per al centre necessitats especials és que un nen pegui els companys o s'autolesioni. "Hi ha nens autistes a l'escola a qui els passa això i ells sí que paguen més, però la meva filla no ho fa", precisa. "La meva nena ha de pagar el doble per tenir una discapacitat? Potser menja el doble?", s'ha preguntat a ulls de l'audiència.La progenitora també ha detallat que el preu que li van comentar era a banda del dret de matrícula, menjador i material escolar, per la qual cosa encara quedava molt més collada econòmicament. Després d'aquesta mala experiència, la Merche va decidir portar la seva filla a un altre centre del mateix poble, una llar d'infants privada. "Ara estem molt contentes, les educadores s'han bolcat amb ella,que és el que ha de ser".

