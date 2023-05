Aire condicionat a totes les escoles el pròxim mandat i retrets a la Generalitat, l'embat de Colau

L'alcaldessa i candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, segueix el seu camí de marcar perfil polític amb el focus posat a les escoles: després d'haver abanderat la pacificació dels entorns escolars i de prometre l'arribada de psicòlegs a tots els centres , ara Colau assegura que si governa la ciutat el pròxim mandat es farà càrrec que. A més, ho ha fet carregant contra la política del Departament d'Educació.Que tots els equipaments públics estiguin climatitzats menys les escoles", ha reblat, sobre una problemàtica que tot just el govern català ha començar a abordar de cara al curs vinent i que afectarà un centenar de centres de tot el país, que inclou des de llars d'infants fins a instituts. La mesura de Colau, en canvi, se centraria en els 177 centres d'infantil i primària.Això, que ho ha anunciat inicialment al debat de La Vanguardia i Rac1, ho ha matisat a posteriori amb xifres, en una atenció a mitjans., ha exposat l'alcaldessa, es tindria suficient per arribar a tots els centres de primària. En aquesta línia, la líder de BComú ha expressat que intentarà "convèncer" la Generalitat per "anar junts" i utilitzar els fons europeus Next Generation que contemplen plans com aquest. Si no troba complicitats a l'altra banda de la plaça Sant Jaume, però, l'alcaldessa ha insistit quePel que fa a la batalla política, la representant dels comuns ha remarcat la claredat amb què ella proposa arribar a acords amb ERC i PSC l'endemà de les eleccions. Tanmateix, ha confrontat un dels seus màxims rivals i fins fa poc soci de govern, Jaume Collboni, per allunyar-se de possibles acords amb línies vermelles com l'ampliació de l'aeroport o la idea d'aparcar la connexió del tramvia en el temps., ha exposat, recordant que el candidat socialista evita parlar de cap altra sigla i es limita a dir que arribarà a acords en base a tres eixos del seu programa: creixement econòmic, mantenir inversió social i lleialtat a l'Estat.

