Junts es compromet a tenir alcaldes «inflexibles» amb les ocupacions il·legals

[municipalsinformacional]En el primer dia de campanya, el secretari general de, s'ha desplaçat fins a Mataró per centrar-se en un dels aspectes que està centrant la recta final cap al 28-M: les. "Per ajudar els vulnerables hem de ser implacables amb les ocupacions", ha ressaltat Turull, acompanyat de la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats,, i del candidat de la formació a Mataró,. El secretari general del partit ha apuntat que els alcaldes i alcaldesses de Junts seran "inflexibles" amb el fenomen - que aquests dies té en l'edifici El Kubo de la Bonanova l'epicentre de la polèmica -, i ha acusat l'alcaldessa de Barcelona,, de no considerar un problema l'ocupació al país.Turull ha indicat que lesdels municipis de Catalunya, i ha reclamat que els ajuntaments puguin tenir "instruments jurídics" per poder actuar. Junts ja ha posat damunt la taula iniciatives legislatives per tal de no patir "problemes de convivència" basades en una reforma del codi civil. "Defensem que, en una qüestió tan sensible, ningú s'hi posi de perfil. Hi ha hagut massa gent que, pero per debats dogmàtics, no ha liderat cap solució", ha apuntat el secretari general de Junts, que ha indicat que els alcaldes i alcaldesses tinguin marge per evitar un "efecte crida". "Lescontinuen actuant, i la tensió en la convivència encara és més gran", ha diagnosticat el dirigent independentista."Serem inflexibles", ha assenyalat Turull, que ha indicat que no està renyit denunciar les "ocupacions mafioses" amb facilitar l'accés a l'habitatge. "Cal un parc públic d'habitatges de lloguer, i cal actuar de manera decidida contra les ocupacions il·legals que se sap que són il·legals i que són mafioses, i queal darrere", ha indicat el secretari general de Junts. Nogueras, per la seva banda, ha indicat que aquesta problemàtica "no s'està abordant". En deu anys, ha apuntat, les ocupacions han arribat a 7.345, un creixement de pràcticament 6.000 en l'última dècada.i Mataró "ocupen el podi de ciutats amb més denúncies", segons la portaveu de la formació al Congrés dels Diputats.Alfons Canela, cap de llista de Junts a la capital del Maresme, ha assenyalat que no s'ha de barrejar "propietat privada amb dret a l'habitatge". "Les propostes per tenir més habitatge assequible ha de venir de la col·laboració público-privada de la ciutat", ha indicat Canela. L'any 2019, Junts va obtenir dos regidors i va quedar en quarta posició, per darrere del PSC -13 representants-, ERC -8- i els comuns -2-. La ciutat va ser una de les que va ser governada perel 2011, amba la Generalitat i en el millor moment municipalista de l'antiga, però amb el pas del temps el PSC va tornar a conquerir la ciutat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola