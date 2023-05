Collboni: «No faré alcalde ni Trias ni Colau»

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, ha assegurat aquest divendres al matí que. En el debat de candidats organitzat per RAC1 i La Vanguardia, el socialista ha estat molt contundent amb els dos candidats i ha agafat certa distància amb Colau després del seu recorregut junts a l'Ajuntament de Barcelona., qui va tallar l'avinguda Meridiana durant mil dies [fent referència a les protestes independentistes en aquella zona de la ciutat]. Amb Colau tinc la diferència que ella està a favor del decreixement i jo del creixement, sense el PSC no tindríem Mobile ni Copa de l'Amèrica", ha espetat aquest divendres.en l'inici de campanya, (i en altres ocasions) que si no és alcalde se n'anirà a l'oposició -no repetirà, doncs, com a tinent d'alcalde com aquests últims anys-, però sap també que si toca pactar no li faltaran pretendents que el propulsin a l'alcaldia.que s'intuïa quan l'exalcalde va fer el pas de presentar-se s'ha difuminat, i passen les setmanes i l'alcaldable socialista es manté amb opcions reals de guanyar.Amblluny dels tres de dalt, des del PSC situen Barcelona en la disjuntiva entre la continuïtat que representa el projecte de Colau -alcaldessa els últims vuit anys gràcies, precisament, als socialistes- i el "canvi" que encarna Collboni.per guanyar la capital catalana una dècada després, amb l'aval de la feina feta pels alcaldes socialistes - l'espot de campanya recupera l'"Hola" dels Jocs Olímpics -, l'experiència de govern a l'Ajuntament i la feina feta al govern espanyol.

hola