La «barcelonina» Robles irromp en campanya oblidant el «Catalangate»

📹 Vídeo | La ministra de Defensa justifica l'espionatge: «Què ha de fer l'Estat quan es declara la independència? Quan es realitzen desordres públics o tenen relacions amb dirigents polítics que està envaint Ucraïna?»https://t.co/uowJ6CnOgL pic.twitter.com/AmW0ZnM4Sj — NacióDigital (@naciodigital) April 27, 2022

aposta fort per les eleccions a Barcelona perquèté opcions de disputar l'alcaldia a Ada Colau i, vistes les enquestes, la capital catalana podria ser l'única victòria de pes delaquest. És per això que diversos ministres faran costat a l'alcaldable Collboni en els propers dies. En el tret de sortida de la campanya hi va ser la ministra d'Hisenda,, i els socialistes ja van verbalitzar de què anaven aquestes eleccions. Guanyar Barcelona dotze anys després, sí, però també que la victòria sigui una palanca per propulsara la Generalitat i revalidar la presidència de. En aquesta línia, aquest divendres ha desembarcat una altra ministra de pes a Barcelona: Margarita Robles, titular de Defensa, que s'ha definit com una "barcelonina" -hi ha viscut molts anys- i que va justificar l'espionatge amb Pegasus als independentistes Va ser el 27 d'abril de 2022, al Congrés, en ple escàndol pel, que havia esclatat uns dies abans. "Què ha de fer l'Estat quan es declara la independència? Quan es realitzen desordres públics o es tenen relacions amb dirigents polítics que estan envaint Ucraïna?", es va preguntar Robles. La ministra de Defensa és la màxima responsable del CNI, que s'apunta que estava al darrere de l'espionatge a una seixantena de persones vinculades al moviment independentista, dels quals els serveis secrets n'han reconegut una vintena, sempre amb l'ordre judicial corresponent. Robles, que ha estat aquest vespre al Cercle, al barri de Gràcia, amb Collboni i Salvador Illa, no ha assumit responsabilitats polítiques per aquests fets. Només va cessar la directora del CNI,, per situar-hi la seva número dos,Ha passat un any, el Catalangate està judicialitzat i avança amb dificultats als tribunals. El govern espanyol té sobre la taula la petició d'un jutjat de Barcelona per desclassificar documents relacionats amb aquest afer i hi ha de donar resposta. Res d'això ha aparegut aquest vespre en l'acte de campanya del PSC. Robles, la ministra preferida per la dreta , ha assegurat que se sent "profundament barcelonina" i ha demanat el vot per a Collboni -i per Illa, també, quan toqui- per recuperar la Barcelona dels alcaldes socialistes que li va permetre a ella desenvolupar els seus estudis de dret i la seva feina de magistrada. La Barcelona que necessita Robles és una ciutat deDe convivència i respecte, Robles n'ha parlat molt. D'espionatge, com era d'esperar, no n'ha dit res. Queda lluny la frase que va dir ella mateixa, ara fa onze anys, en plena crisi interna del Poder Judicial. "Les crisis s'han de resoldre immediatament i no deixar-les podrir", deia aleshores. La crisi del Catalangate continua guardada en un calaix i només el temps dirà si es podrirà o quedarà oblidada. La ministra de Defensa - una magistrada progre, però sobretot una dona d'estat - ha irromput en campanya per mostrar suport a Collboni i recuperar la Barcelona dels alcaldes socialistes. Entre d'altres, la de Jordi Hereu, present a la platea del Cercle. Robles va treballar colze a colze amb un d'aquests alcaldes socialistes, amb Maragall. La nota d'humor l'ha posada Collboni:Aplaudiments.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola