Eurovisió no deixarà que Zelenski parli durant la final del concurs

El president ucraïnès,, no podrà parlar durant la final del concurs Eurovision Song Contest, que se celebra aquest dissabte i on Ucraïna, com a guanyadora de l'edició de l'any passat, és coorganitzadora juntament amb el Regne Unit, que va quedar en segon lloc.Ho ha comunicat la, organitzadora del certamen retransmès per tota Europa i en nombrosos països de la resta del món, que a través d'un comunicat ha recordat queque respon a unes estrictes normes i principis establerts des de la seva creació".Com a part d'aquestes normes, han explicat l'entitat europea,o d'índole similar, per la qual cosa han rebutjat la petició del president d'Ucraïna, que encara que consideren té "intencions admirables", no es correspon amb les regles de l'organització.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola