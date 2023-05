Més de 500.000 hores perdudes per les incidències a Rodalies

Lesdes de l'1 de gener de 2023 han fet perdre un total de 856.709 desplaçaments als usuaris i s'han traduït en, segons estimacions de lade Barcelona publicades aquest dijous.Arran de la incidència de Gavà , l'ens ha engegat una campanya pública de denúncia sota el títol Reclamem el dèficit per lamentar "el desgavell ferroviari que dia rere dia pateixen milers d'usuaris de la xarxa de Rodalies i Regionals de Catalunya". Segons la Cambra,, i entre el 2 i el 5 de maig va suposar per als usuaris perdre 292.165 hores.D'aquesta manera, l'entitat ha remarcat que "el caos" a Gavà "torna a posar en relleu els, derivats principalment de la falta de finançament per part de l'Estat". L'ens presidit perha subratllat que la manca d'eficiència a Rodalies "no és només un problema en un context d'emergència climàtica, sinó que té unde l'economia".Per això, la nova campanya impulsada per la Cambra difon a través de pantalles a l'edifici de l'ens a la Diagonal de Barcelona i als seus perfils a les xarxes socials les hores perdudes esperant el tren., han alertat,perquè encara no hi ha cap previsió clara per resoldre al 100% la incidència a l'R2 sud.A més a més, la campanya denunciarà "elen infraestructures". La Cambra ha xifrat que requeriria invertir 45.000 MEUR fins al 2030 per pal·liar el que està pendent. Així, han remarcat que l'execució mitjana de la inversió dels comptes espanyols del 2021 va ser del 60,3% a Catalunya entre el 2015 i el 2021, arribant fins al 128,7% en el cas de Madrid.

