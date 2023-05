Ada Colau guanyaria les eleccions a Barcelona en un duel ajustat amb Jaume Collboni

Quan falten només quinze dies per a les eleccions del 28-M, el(CIS) ha fet públiques aquest dijous les dades de l'estudi preelectoral de les eleccions municipals i autonòmiques d'aquest 28 de maig. A Barcelona, l'estudi apunta a un frec a frec entreper guanyar les eleccions, mentre quequedaria tercer, per davant d', quart. Poques hores abans de l'inici de la campanya, Colau manté un lleuger avantatge respecte al seu principal perseguidor, Collboni, i guanyaria les eleccions a la capital catalana. L'alcaldessa obtindria entre 11 i 13 regidors, mentre que el candidat del PSC n'aconseguiria entre 10 i 12. Trias es quedaria entre els 8 i els 9, i més despenjat hi hauria Maragall, entre 6 i 7. El PP n'obtindria entre 2 i 3, i la CUP quedaria fora del consistori.

