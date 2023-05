La Moncloa mobilitza 2.190 milions contra la sequera en l'inici de la campanya electoral

El, reunit amb caràcterjust el dia que comença la campanya de les, ha aprovat aquest dijous un decret llei amb mesures urgents contra la sequera que implica mobilitzar, adreçats bàsicament als sectors agrícola i ramader de l'Estat. La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic,, i el ministre d'Agricultura,, han comparegut junt amb la ministra portaveu,S'ha aprovat una inversió en infraestructures hidràuliques amb gairebé 700 milions enmés castigades per millorar els recursos hídrics, una rebaixa de cànons amb 57 milions d'exempció de fins al 100% en el pagament del cànon de regulació i la tarifa de regulació de l'agua. Es destinen també 36 milions a obres com estacions de bombeig o millores en embassaments.El govern espanyol ha destinatde l'Estat, amb ajudes directes de 636 milions a la ramaderia, agricultura i apicultura. Es fa unaper valor de 53 milions a més de 200.000 explotacions agrícoles. S'aporten 40 milions per contractar assegurances agràries contra la sequera. S'ha decidit ajornar els pagaments de quotes socials durant cinc mesos a més de 730.000 treballadors i una pròrroga en la reducció de peonades per accedir al subsidi de desocupació agrària per cobrar-lo amb 10 peonades. I s'estableix una exempció d'IRPF i pagament de societats per les ajudes provinents de laTeresa Ribera ha subratllat la gravetat d'una situació que exigeix actualitzar els plans de sequera i suposa completar el marc regulador per seguiri que Espanya passi a reactualitzar del 10% de les aigües urbanes al 20% el 2027. Hi haurà també actuacions de tipus immediat per import de 35,5 milions d'euros que garantirà l'abast d'aigua per a l'estiu.L'executiu assumeix obres d'execució prioritària en algunes autonomies, com és la construcció de diverses, especialment a Andalusia i Catalunya, en aquest cas amb una inversió a Tordera de 220 milions d'euros. Ribera i Planas han posat en valor l'esforç fet per l'executiu en política de l'aigua, recordant que el 2011 hi havia 1.462 milions destinats als plans hidrològics i que aquest 2023 són 3.000 milions. La vicepresidenta ha dit que "ja hi ha un gran pacte de l'aigua, i són els plans hidrològics".Les mesures pretenen combinar una resposta d'urgència a la situació actual ambde gestió de l'aigua. El punt fort del paquet d'ajuda són les mesures adreçades als agricultors i ramaders, amb ajudes de 650 milions d'euros i noves reduccions fiscals en l'IRPF. Mesures que s'afegeixen a d'altres ja adoptades per l'executiu espanyol, com laque ha beneficiat prop de 830.000 agricultors. com també l'ajuda de 650 milions al sector agrari per a fertilitzants i 317 milions més per promoure les assegurances agràries.El paquet de mesures inclou l'obligació per part de les empreses de definir clarament lesquan es produeixin condicions climàtiques extremes, com poden ser les onades de calor. D'aquesta manera s'ampliaran les obligacions en els. A més, la legislació recollirà el mandat de modificar o reduir l'horari de treball quan l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) emeti una alerta davant de fenòmens adversos de nivell vermell o taronja. Aquestes noves garanties laborals entraran en vigor de manera immediata.

