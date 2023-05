Els experts Jordi Cuminal, Tate Santaeulària i Reinald Besalú recepten l'èxit per a les municipals, també en municipis petits. Cal ser a totes les xarxes socials? Com rebatre el discurs de l'extrema dreta? Quin és el valor a l'alça?

Qui guanyarà les properes eleccions? Això diuen totes les enquestes per a Barcelona, el Parlament i l'Estat El 2023 serà un any electoral, amb les eleccions municipals del 28 de maig, i probablement les estatals, a l'entorn del desembre. A nivell català, el Parlament no cal que es renovi fins a principis de 2025, però els limitats suports de l'actual Govern fan imprevisible quan durarà la legislatura. En aquest context, què diuen les enquestes? Quins partits poden sortir més beneficiats de les urnes i quina tendència té cada formació?