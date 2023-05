Gemma Geis, «puigdemontisme» i gestió per salvar el feu de Girona

🎥 President @KRLS Puigdemont: “No es pot entendre el discurs de Catalunya sense la veu pròpia que hi té Girona. Però no ens podem aturar. Hi ha qui voldria fer-ho, però tu, @GemmaGeis, no ho permetràs i faràs que Girona continuï brillant.”#GentdeDebò pic.twitter.com/TcXyMupYcn — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) May 22, 2023

La Girona que somriu al futur 💛 pic.twitter.com/xWmzjdkrmd — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) May 22, 2023

, assegura, candidata dea l'alcaldia de, en conversa telefònica amb. Quan era consellera de, va ser una de les membres del Govern que es va trobar en una posició més complexa: havia treballat perquè l'acord ambes complís, i des de l'executiu veia com també tenia la responsabilitat extra de saber que, com a cap de llista de Junts a la demarcació gironina en les últimes eleccions al, hi havia set diputats que s'havien aconseguit sota el seu lideratge. "He agafat una mica de distància i d'humanitat en clau política", assegura Geis, que té el repte de mantenir per al seu partit -forma part de la direcció- un feu com Girona, plaça que des del 2011 porta el segell inequívoc de. Sota les sigles de CiU, el líder moral de Junts va trencar una hegemonia socialista que ara podria revifar.La fórmula de l'exconsellera per mantenir la ciutat després de l'adeu depassa per reivindicar la figura de Puigdemont -el 2017 va ser ell, personalment, qui li va demanar encapçalar la llista per Girona- i també per aixecar la bandera de la gestió. Fins i tot s'atreveix a reivindicar el projecte com a nou malgrat que el seu espai porta més d'una dècada al poder. Ho argumenta amb el fet que un 85% de la llista no repeteix respecte l'anterior convocatòria. Dels Junts en va obtenir 9 fa quatre anys , una xifra que li va permetre a Madrenas mantenir-se. Un any i mig després de reeditar al càrrec va pactar amb ERC, que ha format part fins al final de l'equip de govern municipal. Els pactes, aquesta vegada, seran claus.De fet, Geis alerta de l'amenaça d'un tripartit integrat pel-ambal capdavant-,-Lluc Salellas es presenta per tercera vegada- i els republicans. La candidata de Junts descarta una entesa amb els socialistes, i planteja que els pactes tinguin un vector inequívocament independentista. A Girona, aquest factor és clau: "El sentiment hi és, però ha d'anar unit a un projecte de ciutat". Per manar a la ciutat caldran acords, i l'exconsellera s'esforça en remarcar el "perfil socialdemòcrata" per tenir les portes obertes a totes les aliances possibles, a excepció del PSC. "La mà estesa, primer, és amb Guanyem i amb ERC. Si ells no juguen a això, ja ho veurem, com si hi ha d'haver un govern en minoria. Jo tinc molts defectes, però soc clara. La meva primera opció és arribar a acords amb independentistes", sosté Geis. En el míting d'aquest dilluns als, ha demanat no "desfer" el camí del procésLa dirigent de Junts va guanyar-se ràpid la confiança del grup parlamentari en l'estrena com a diputada. Va teixir una bona relació amb-els visitava cada setmana a Lledoners, i-, tenia el respecte dels companys d'escó i, amb la formació de l'últim Govern de coalició, va ser un dels noms més clars a l'hora de triar les incorporacions. La vida li ha canviat des que va deixar l'executiu, un cop la militància de Junts va decidir quedar-se a l'oposició. "No trobo gens a faltar Barcelona", assenyala mig any després de tot allò. No han estat mesos fàcils i, potser per tot plegat, una de les propostes estrella que porta al programa és la creació d'una regidoria de benestar emocional. "Una proposta basada en els nous temps", indica la candidata, que ha preferit un perfil baix a les xarxes per preparar l'aterratge.Tant és així que Geis defuig qüestions espinoses, com per exemple quan se li pregunta de manera directa sobre el futur de, condemnada per corrupció i figura controvertida dins del partit, com demostra l'opinió d'alguns candidats abans de les eleccions. "Estic molt centrada en Girona, la gent vol que parli de Girona, de les persones que he incorporat", és la seva resposta. L'exconsellera, que va tornar a la universitat de la ciutat -on ja era professora- quan va deixar el Govern, assegura que porta treballantdes del gener en el seu projecte per la ciutat. La nit del 28-M sabrà si el seu nom haurà estat suficient per mantenir per a Junts el feu que porta el segell inequívoc del puigdemontisme des de fa una dècada.Al quarter general de Junts, en tot cas, es mostren satisfets per la tria de Geis, i li agraeixen sempre que poden haver fet el pas davant la. Els preocupa, això sí, l'endemà de les eleccions i que algú -el PSC, ERC i Guanyem Girona, en essència- es proposin "ajuntar l'aigua i l'oli", en referència a un hipotètic tripartit. La frase l'ha pronunciat Turull, que ha advertit de laen cas que Junts perdi la ciutat. El consell del dia ha anat a càrrec de Puigdemont, que ha recomanat a la candidata que vagi a buscar els vots "porta a porta". Geis té ara a les seves mans mantenir un feu molt cobejat pels adversaris.

