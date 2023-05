Robert de Niro anuncia que ha tornat a ser pare amb 79 anys

#RobertDeNiro reveals he welcomed his seventh child 💕 WATCH:https://t.co/3fTF4V6wA3 — ET Canada (@ETCanada) May 9, 2023

ha tornat a ser pare amb. És el setè fill de l'actor, segons ha anunciat durant una entrevista a ET Canada, mentre promocionava la seva última pel·lícula,. Una periodista li ha preguntat sobre l'educació de les criatures, i li ha afirmat que "té sis fills". Al que l'actor ha corregit amb "set, de fet,". Els representants de l'artista han confirmat la notícia poc després.Els seus seguidors assenyalen a, una instructora d'arts que l'actor va conèixer en el rodatge de la pel·lícula, com a mare del seu fill. I és que al març, un paparazzi va captar imatges de la parella -ella, embarassada- sortint d'un restaurant. Però no hi ha confirmació oficial de si ella és la mare de l'infant.En declaracions a l'agència Associated Press dimarts passat, De Niro va fer referència al fet de tornar a ser pare: "". La seva unió amb diverses parelles ha portat l'actor a tenir fills de 51, 46, 27 (dos bessons), 24 i 11 anys, i alguns dels quals nascuts per gestació subrogada El guanyador de dues estatuetes d'Oscar s'introdueix a la llista de. Entre ells trobem a Mick Jagger -amb un vuitè fill als 73-, Elton John -amb el primer fill als 62- i Richard Gere -segon fill als 70-.

