Anar o no anar a El Kubo? La desokupació divideix la dreta espanyola

No rebaixar el to



El PP, buscant una antiokupació moderada

Ciutadans creu haver olorat sang electoral en el tema de l'd'immobles de cara a les municipals de Barcelona i està disposada a extreure'n tot el rèdit polític que pugui. La situació de dos immobles de la plaça de la Bonanova,, okupats il·legalment des de fa 14 anys ide desocupació que pot ser imminent, ha estat aprofitada pel partit taronja i altres formacions de la dreta espanyola per fer de la lluita contra els okupes gairebé el centre del seu missatge electoral en aquestes municipals.entorn El Kubo que aquest dijous viurà una altra jornada crispada. Elha anunciat que es presentarà a la Bonanova amb actitud de desallotjament. Els Mossos ja han advertit que ho impediran. Només Vox ha anunciat que demà hi anirà.L'alcaldable de Ciutadans,, va llançar fa unes setmanes la iniciativa de fer una, fent una crida a la resta d'alcaldables perquè es plantessin amb ella cada dimarts just davant dels edificis okupats, com a senyal de protesta per l'okupació i en suport dels veïns que reclamen el desallotjament de tots dos immobles. Però tan sols un altre alcaldable,, de Vox, s'ha afegit a les concentracions a la Bonanova. El discurs de Grau sobre aquest tema s'ha anat endurint . En resposta a preguntes d'activistes socials , ja va voler deixar clar que estava per una política de "zero okupació".Grau no pensa rebaixar el to del seu discurs antiokupa. Des que va anunciar que es plantaria cada dimarts a la Bonanova ha rebut alguns missatges de famílies que han tingut problemes amb okupes. El darrer ha estat el d'un matrimoni de la Barceloneta que fa uns dies li va explicar que va estar a punt de patir una okupació il·legal del seu domicili. "Quan fem aquest tipus d'actes i rebem missatges encoratjant-nos vol dir que", explicava Grau aquest dimecres.Precisament en l'acte de presentació del cartell -amb tors nu- i del lema electoral, Allibera't, ha tornat amb el tema dels okupes, exigint assegurant que no donarà "ni un duro en subvencionar okupes" i comprometent-se a crear unaa la Guàrdia Urbana. Pel que es veu, una de les forces de les quals s'ha d'alliberar Barcelona és dels okupes.Aquesta decisió ha servit també perquè el Partit Popular hagi fet de la seva actitud davant El Kubo una mostra d'unaa la de Ciutadans. El tema va ser debatut en el nucli dur del partit i va ser una decisió molt personal del candidat,, la de no afegir-se a les concentracions, que consideren pròpies de "partits no seriosos". El PP vol escenificar al màxim en aquesta campanya que és un partit de govern i les paraules "moderació" i "assenyat" predominaran en el seu llenguatge..Des del PP no han suavitzat el to contra les okupacions il·legals. De fet, elsper una suposada tolerància de l'Ajuntament envers els okupes han estat constants en el mandat que s'acaba i formen part també del discurs de Sirera. Però el candidat ha aprofitat el que al PP veuen com unaper marcar distàncies i buscar situar-se més en el carril central de la política catalana.Dilluns passat, Sirera escrivia a Colau per reclamar que fes de mediadora amb els propietaris d'El Kubo i La Ruïna i amb els dos jutjats que estan intervenint en el procés de desallotjament per agilitzar-ho l'abans possible. Sirera denunciava la suposadadel govern municipal davant actituds hostils dels okupes dels edificis envers alguns veïns.Ja en la presentació de la seva candidatura , Sirera va destacar com a mesura programàtica l'oposició a que els okupes s'empadronin en les cases on s'han instal·lat. Va recordar que el PP va presentar en dues ocasions una proposta al Congrés dels Diputats perun immoble ocupat de forma il·legal., per la seva banda, tot i el seu discurs també bel·ligerant contra les okupacions, no ha fet acte de presència a la Bonanova.

