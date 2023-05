El CAC acusa el Govern de fer «propaganda instrumentalitzada encoberta» en l'anunci dels Jocs d'Hivern

Els esforços del Govern per impulsar la candidatura delsa Catalunya el 2030 van ser en va després de la impossibilitat d'arribar a un acord amb l'Aragó. Abans que el projecte se n'anés en orris , però, l'executiu de Pere Aragonès ja havia començat ala candidatura amb unaque també es va emetre a TV3 i Catalunya Ràdio, i que va costar. Un any després d'aquella emissió que va ser denunciada per la, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha certificat que es tracta d'un cas de "de manera encoberta mitjançant la publicitat institucional".Així ho recull l'organisme, que és l'autoritat independent de regulació de la comunicació audiovisual catalana, en un informe al qual ha tingut accési que recull com entre el 20 de maig i el 16 de juny del 2022, la CCMA va emetre uns continguts audiovisuals elaborats pel Govern, relatius als Jocs Olímpics que, "tot manifestant uns suposats profits en la realització d'aquest esdeveniment, podria contenir un eventuala la celebració". Aquesta conclusió, però, no implica cap sanció cap a la CCMA, ja que l'empresa prestadora va emetre la publicitat per ordre del Govern. De fet, la CCMA, en resposta al CAC, va explicar que es va emetre per encàrrec de la Generalitat i que no va ser elaborada per la corporació.L'espot en qüestió que es va emetre mostrava diverses escenes que se situarien al Pirineu, com ara un pastor amb un ramat d'ovelles, una parella jove amb una nena que camina per un poble, excursionistes fent escalada, una esquiadora o una dona que té cura d'una botiga. Una veu en off apunta que "un" es torna a dibuixar, i s'assegura que aquesta és una "per millorar la vida de les persones". Finalment, es projecta una imatge de muntanyes nevades i el logotip de la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern.El CAC considera que aquest contingut, tot i que eventualment podria encaixar dins del concepte de servei públic en sentit ampli, podria estar afectat per lade destacar la gestió o els objectius assolits pels poders públics. Aquesta prohibició, amb la finalitat de garantir l', té per objecte evitar que l'administració pública utilitzi aquesta publicitat com aper donar a conèixer una valoració positiva dels serveis que presta o dels objectius que assoleix.Quan es va començar a emetre l'anunci, la plataforma Stop JJOO va denunciar al juny la promoció dels Jocs al Síndic de Greuges i a l'Oficina Antifrau, però se'ls va comunicar que s'havia de vehicular a través del CAC. Els contraris a la celebració dels jocs criticaven que s'utilitzessinper fer una campanya "parcial" a favor de la candidatura olímpica, i més quan el Govern havia assegurat que seria "" a l'hora d'abordar els anuncis sobre la consulta ciutadana que s'havia de celebrar per decidir si presentar o no una candidatura.Després, lava registrar al Parlament una pregunta per conèixer el detall del cost de l'anunci. Va respondre la petició per escrit la mateixa consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que va especificar els preus concrets: creativitat (28.765 euros), multimèdia (203.996,77 euros) i digital (96.920,24 euros). Tot plegat, gairebé 330.000 euros que finalment no van servir per a res.

Informe del CAC sobre l'anunci de la Generalitat per als Jocs Olímpics d'Hivern by naciodigital on Scribd

