«Eufòria» dona el poder total als espectadors

Quines cançons sonaran?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre. Cantarà Remena, nena, de Guillermina Motta.

Jim , també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing. Cantarà Xuculatina, de Figa Flawas.

Sofia , una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència. Cantarà Let's get loud, de Jennifer Lopez.

Carla , una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Cantarà Una cançó, de Julen.

Elena , de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Cantarà Don't call me up, de Mabel.

Tomàs , de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Li agrada molt Frank Sinatra i Elvis. Cantarà It's not unusual, de Ton Jones.

Carlos , de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Diu que li agrada sortir a córrer. Cantarà Bad, de Michael Jackson.

Paula, té 26 anys i és de l'Hospitalet de Llobregat. Ha passat tota una vida a prop de l'escenari, però des de les bambolines. Ara està convençuda que ha arribat el moment de posar-se davant la càmera. Cantarà Desátame, de Mónica Naranjo.

La segona temporada d'és un no parar de sorpreses i girs de guió. El divendres passat es va viure una festa al plató de TV3, amb tallada de cabells inclosa, i aquesta setmana l'. Sí, el públic serà l'encarregat de decidir-ho absolutament tot, menys les cançons que es cantaran.Per primer cop a la història del programa els espectadors tindran elsobre la trajectòria dels concursants al programa. No només decidiran qui va a la, sinó també elde la nit i el concursantde la novena gala. A banda, torna el temutal plató del programa, que introduirà, com sempre, una novetat inesperada."No n'hi ha prou amb la felicitat, exigim eufòria." Aquesta frase, del temacle, farà ballar tot el públic del plató gràcies a laque ha preparatper al programa. Una altra de les artistes convidades serà la, concursant de la primera edició, que presentarà Girem-ho tot, el seu segon single.

