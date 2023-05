Què diuen els programes electorals per a les municipals de Barcelona?

La campanya per a lesja és aquí, i els partits de Barcelona ja han presentat els seus programes. Amb les seves propostes, els candidats a l'alcaldia busquen que els ciutadans els facin confiança per als pròxims quatre anys, en uns comicis que es poden decidir per la mínima i on els pactes també poden ser clau. Repassem a continuació tots elsdels partits que es presenten a la capital catalana.Més de 2.000 propostes en 236 pàgines, distribuïdes en 12 eixos, i amb apartats específics per als 73 barris de la ciutat. Així és el programa quei el seu equip han dissenyat per intentar guanyar a Barcelona el 28-M. Superilles? No, pacificació general. Barra lliure o decreixement del turisme? No, governança. Remodelar el carrer Aragó perquè esdevingui corredor verd, crear una unitat específica dins la Guàrdia Urbana de Barcelona per combatre els narcopisos, o un fons de 25 milions d'euros anuals per prevenir els desnonaments són algunes de les mesures que es recullen al llarg del document.

Programa electoral d'Ada Colau (Barcelona en Comú)

L'alcaldessa Ada Colau i la seva formació han aconseguit que el debat de la precampanya se centrés en les qüestions capitals del seu programa -des del combat al cotxe com a vector de les polítiques de mobilitat fins als canvis urbanístics al centre de la ciutat, amb les superilles com a icona- mentre l'habitatge, la neteja i la seguretat -pedres a la sabata del govern municipal- ocupen, de moment, una presència perifèrica en la campanya.

Programa electoral de Jaume Collboni (PSC)

L'aposta pel PSC passa per un equilibri entre el passat socialista - Jaume Collboni insisteix que els alcaldes de la seva formació són els que han liderat les transformacions més importants de la ciutat- i el futur que vol tornar a liderar el PSC després d'anys de suport al govern d'Ada Colau. Per això, el lema és "De nou Barcelona" i l'objectiu és corregir les urgències -sobretot la seguretat, la neteja i l'ordre a la ciutat- i posar les bases per als pròxims anys amb polítiques d'habitatge i de creació ocupació digne.

Programa electoral d'Anna Grau (Ciutadans)

Programa electoral de Xavier Trias (Junts)

Programa electoral de Daniel Sirera (PP)

Programa electoral de Basha Changue (CUP)

encara no han fet públic el seu programa electoral per al pròxim 28-M. Mentrestant, podeu consultar l'entrevista de Nació a la candidata de la formació taronja.encara no han fet públic el seu programa electoral per al pròxim 28-M. Daniel Sirera i elencara no han fet públic el seu programa electoral per al pròxim 28-M.La, de la mà de Basha Changue , aspira a tornar a l'Ajuntament amb un discurs exigent en matèria social i crític amb el pla de govern de Colau. La CUP ha assenyalat els processos de gentrificació en els carrers de les superilles per evidenciar que les polítiques de Colau no han revertit el problema de l'habitatge.

