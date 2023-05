Camí del 28-M: què hi ha en joc a Tarragona?

Qui és l’alcalde de Tarragona i com aspira a ser reelegit?

Qui és el principal aspirant a rellevar Ricomà?

Quins seran els grans debats en la campanya de Tarragona?

Quines són les principals novetats respecte a les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

L’alcalde de la ciutat de Tarragona és, d’. Al càrrec des de fa quatre anys malgrat quedar en segona posició a poca diferència del PSC, els republicans van sumar set regidors i va ser gràcies al pacte de govern amb En Comú Podem i el vot d'investidura de Junts i la CUP que es va conformar l'executiu que deixava enrere els 12 anys de(PSC). La voluntat d'incorporar Junts i la CUP a l'executiu va fer fora de l'equació els Comuns, que alhora van perdre la meitat del seu grup municipal pel camí. Ricomà aspira a revalidar l’alcaldia guanyant les eleccions, si bé ho tindrà complicat, ja que el més probable és que no pugui repetir el pacte a quatre bandes, amb Comuns, Junts i la CUP.Diputat socialista al Parlament des de l'any 2021 i anteriorment prop de sis anys com a regidor de Ciutadans,és el màxim aspirant a aconseguir l'alcaldia el 17 de juny. El desgast d'ERC i la renovació gairebé total dels primers llocs de la llista socialista són terreny abonat per a un Viñuales que intenta desfer-se del seu passat polític. A banda del PSC, tenint en compte els resultats anteriors, cap altre partit podrà rivalitzar amb ERC el 28-M per la primera posició, si bé tots surten a guanyar. Abans, però, haurà de convèncer l'electorat que la seva proposta pot representar un revulsiu per a la ciutat.Els grans debats es fonamentaran en cinc: lade la via pública -donat que hi ha pendent l'-; lael model de creixement urbanístic i la redacció delel foment de l'activitat econòmica; i la mobilitat amb les, els aparcaments, el transport públic i els, unes mesures que ha impulsat l’executiu de Pau Ricomà durant aquest mandat. Tots aquests temes s’han mantingut en el dia a dia polític en els darrers anys a la capital del Tarragonès.Lai el comportament del seu electorat és sens dubte una de les principals incògnites, donat que poden tenir la clau de la governabilitat. El fet que es presentin tres partits -, i- que comparteixen una mateixa cosmovisió de com ha de ser la ciutat afectarà sens dubte no tan sols a qui sembla liderar aquest espai (Jordi Sendra) sinó també als grans partits, que viuen amb incertesa els moments previs als comicis.I aquest no és l'únic espai polític a la baixa després d'un mandat complex: tambéi la pèrdua de lideratges que fa quatre anys eren més forts. La recuperació de figures de primer nivell de la política local com ara Jordi Sendra (Junts) i(PP) també ha despertat curiositat entre l'electorat, si bé no se sap com respondrà una dècada després de les crides a deixar enrere la "vella política". Finalment, la possible entrada deal plenari podria esvalotar encara més el panorama polític.El fet que Junts s'hagi volgut desmarcar del grup municipal de Dídac Nadal (Junts per Tarragona) i, especialment, de Pau Ricomà (ERC) i del seu pacte amb la CUP, dona a entendre que un acord no ja a quatre -incloent ECP- sinó ni tan sols a tres tampoc no seria possible. Per la seva banda,. Els Comuns mantenen que treballaran per un pacte d'esquerres, si bé les males relacions entre els socialistes d'una banda i els republicans de l'altra ho fa teòricament inviable. El debat principal es trobarà en el, ja que en un ple fragmentat en què diversos partits poden tenir la clau de volta es presentaran diferents dicotomies. En qualsevol cas, el més probable és que qui guanyi els comicis, per molt poc marge que tingui, serà qui tingui més fàcil formar govern.

Fitxa tècnica de Tarragona Quants habitants té? 134.883 habitants

134.883 habitants Quants regidors hi ha en joc? 27

27 Quin va ser el resultat a les últimes eleccions?

PSC 7, ERC 7, Ciutadans 4, Junts per Tarragona 3, PP 2, En Comú Podem 2, CUP 2

Hi va haver algun pacte després dels comicis? ERC va fer un acord de govern amb En Comú Podem i un pacte d'investidura, a més, amb Junts i la CUP. Tarragona 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 91.725 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 57.134 62,75% Abstencions: 33.918 37,25% Vots nuls: 223 0,39% Vots en blanc: 270 0,47% Partit Vots % Regidors



