Una catenària esclata en flames a Manlleu i obliga a interrompre l'R3 fins a Ripoll

🔴 Una catenària esclata en flames a Manlleu i obliga a interrompre l'R3 fins a Ripollhttps://t.co/VNjQ4H6SUl pic.twitter.com/IQLFvBbryr — NacióDigital (@naciodigital) May 10, 2023

ara per culpa de l'incendi d'una catenària. La circulació de la línia R3ha quedat interrompuda des d'aquest dimarts al vespre després que la catenària esclatés en flames. L'incident ha estat enregistrat per un usuari, que ha publicat el vídeo aal pantògraf, el "braç" que connecta el tren amb els cables d'alta tensió.Després de les explosions que es produeixen en els cables i a la catenària, els passatgers surten corrents esparverats entre la pluja que queia ahir a la tarda a Manlleu. Se senten crits i ensurts, després que la catenària es trenqués. De mitjana, aquesta transporta una càrrega deLa circulació de trens ja ha estat restaurada i tots els combois de l'R3 que passen entre les estacions de Ripoll i la de Manlleu van puntuals, a primera hora de dimecres. Ara per ara, la xarxa de Rodalies registra diverses incidències més,

