​Quan la sequera impacta a les cases: 12 hores diàries sense aigua a l'Espluga de Francolí

L'Ajuntament de l'(la Conca de Barberà) ha decidit ampliar fins a–dues més que fins ara- els. Des de dissabte, l'aigua es talla a partir de les set del vespre i s'allarga fins a les set del matí.La situació, quan s'han reduït les aportacions d'aigua natural i ha augmentat el consum, segons ha apuntat l'alcalde,. Tot i això, es confia que la situació es pugui revertir en els propers dies. De fet, el consistori preveu que "en un mes o un mes i mig" podran executar alguna de les mesures que treballen des de principi d'any i que permetran afrontar l'estiu "amb millors condicions".Els talls nocturns del subministrament de l'aigua de boca a l'Espluga de Francolí –que- van començar el passat. Es fan per donar temps a recuperar-se als dipòsits i evitar portar més aigua ambDes de principis d'any, l'Ajuntament ha començat a treballar amb noves mesures per millorar la situació d'abastament , com la revisió dels pous municipals i dels aforaments. "Això ha permès emprendre mesures per augmentar la capacitat dels pous existents, fer-ne de nous i connectar-nos a un pou privat", ha detallat l'alcalde Josep Maria Vidal.El consistori també rebrà mig milió d'euros dels fonsper millorar la xarxa i substituir 3.500 metres de canonades i s'actuarà en més de 150 escomeses d'aigua per connectar els abonats. L'objectiu de la renovació és la reducció de les fuites a la xarxa de distribució, que pot arribar al 20%.

