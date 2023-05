Figa Flawas viatgen a l'infern de la mà de Mushkaa amb la publicació de «Diabla»

Després de l'èxit de Massegu, elshan picat a la porta deper publicar plegats el tema. Els dos amics de la infància de Valls i l'artista revelació i germana de Bad Gyal aposten pel "jangueo fet persona", amb una cançó festiva que portaran per tot Catalunya en unaque recorrerà les principals festes majors del país.Eli el, convertits en productor i cantant, han volgut viatjar a l'infern amb l'. Destaquen les, pensades "per ser ballades en la nocturnitat". El videoclip ha estat dirigit peri conté imatges de concerts dels artistes en directe.Unes imatges molt similars a les que es podran viure a les festes majors de Valls, Tarragona, Palafrugell, Sitges, Igualada, Mataró, Badalona o Vilanova i la Geltrú, i a festivals com l'Acampada Jove, Strenes, Microfusa, Clotilde o Festiuet, entre d’altres. I és que els cantants aspiren a convertir-se en "".

