D'un corredor verd al carrer Aragó a un equip per combatre narcopisos: les 2.000 propostes de Maragall

Més de 2.000 propostes en 236 pàgines, distribuïdes en 12 eixos, i amb apartats específics per als 73 barris de la ciutat. Així és elquei el seu equip han dissenyat per intentar guanyar a Barcelona el. "És el programa més ambiciós que mai ha tingut la ciutat. El que estem convençuts que Barcelona mereix i necessita", ha dit l'alcaldable dels republicans acompanyat de la seva llista durant la presentació dels eixos programàtics, en una roda de premsa al Parc Tecnològic de Nou Barris. Superilles? No, pacificació general. Barra lliure o decreixement del turisme? No, governança. Remodelar el carrerperquè esdevingui corredor verd, crear una unitat específica dins laper combatre elso un fons de 25 milions d'euros anuals per prevenir elssón algunes de les mesures que es recullen al llarg del document.L'objectiu d'ERC és que Barcelona "torni a brillar", com ha dit la número dos,. Però també, en paraules de Maragall, que la capital catalana pugui existir com a "subjecte", amb un lideratge que considera que no s'ha sabut exercir durant els últims mandats. "No és un programa per a 21 carrers, és per 73 barris i per a tota la ciutat", ha afegit el cap de llista., número tres, també ha reivindicat que és un projecte per garantir que tothom tingui els "mateixos drets i oportunitats", amb la justícia social com un dels principals eixos.De fet, el programa comença amb el capítol de la justícia social per a tothom, recollint com una de les propostes centrals laper implementar una, dimensionada a Barcelona, "aprofitant tot el coneixement i l'expertesa" generats per l'Oficina del Pla Pilot per implantar la renda bàsica universal de la Generalitat. En altres eixos com el de ciutadania, es mostra el compromís -malgrat que s'escapi de les competències de l'administració local- de tancar el, i també refermar els drets delde Barcelona.Lano té un apartat com a tal, sinó que s'inclou sota un títol més genèric, 'Respecte per a tothom', que inclou també propostes en l'àmbit de la prevenció i la convivència. Dins d'aquest capítol, hi és una de les propostes que Maragall ja ha anunciat durant la precampanya, com ara la creació d'un, o la creació de la figura de l', que hauria de ser el responsable del funcionament de la ciutat en horari nocturn. És dins d'aquest capítol que també s'incorpora la creació d'un equip específic dins la GUB per desmantellar elsi combatre les "màfies que els regenten", actuant en col·laboració amb elsUn altre dels apartats, el de, reivindica el rol de l'Ajuntament en decisions clau que no depenen estrictament de l'administració local. Així, asseguren que es comprometran a què la participació de l'Ajuntament sigui "determinant" en la presa de decisions i en els organismes de gestió de les infraestructures com el port, l'aeroport, i molt especialment el sistema ferroviari, en plena polèmica de Rodalies. Sobre l'concretament, els republicans aposten per l'impuls d'aquest com a "", promovent l'atracció de noves rutes intercontinentals i de llarg abast. A més, també es comprometen a reclamar, al costat de la Generalitat, elde la seva gestió.Un altre dels eixos, molt notori durant la campanya, és el d'Urbanisme. En aquest apartat es recull una de les propostes estrella de Maragall ja anunciada, com el pla perquè l'espai ocupat per les calçades ocupi un 40% i el de les voreres un 60% , reverint la realitat actual. També es proposa la conversió de laen una via de doble sentit, deixant carrils segregats per al transport públic i carrils bici, per tal de possibilitar la transformació del. En aquest últim indret, s'aposta per reduir l'espai destinat a la circulació, guanyant-lo per a la banda de muntanya per tal d'alliberar les voreres, destinar l'espai guanyat als vianants, i augmentant el nombre d'arbres per convertir-lo en un "autèntic corredor verd" des del carrer Tarragona fins a l'avinguda Meridiana.En aquesta carpeta d'urbanisme encara hi ha més propostes, com la progressiva cobertura de lesen els trams pendents. També s'aposta per obrir eli la seva connexió amb el mar, per a vianants i bicicletes, tot saltant les vies. Així mateix, continuar amb la reforma de laperquè esdevingui "més humana", amb menys vehicles i soroll, reduint els carrils de circulació. Per al, els republicans el projecten com una de les portes de Montjuïc, introduint verd per lligar i crear recorreguts transversals des de Ciutat Vella i l'Eixample cap a la muntanya.Sobre habitatge, es recull una proposta també anunciada per Maragall durant la campanya, com elsen els propers quatre anys de lloguer assequible públic i privat. També es proposa la creació d'un fons deper prevenir els desnonaments, a partir de la creació de lloguer social concertat, però també per a l'atenció digna de l'emergència residencial. A les mesures sobre habitatge, també hi figura l'impuls d'un pacte metropolità per l'habitatge -públic, privat i social- que permeti la creació i gestió d'habitatge de manera conjunta amb tots els municipis de la regió metropolitana, i un fons de 1.000 milions d'euros per160.000 habitatges en els propers vuit anys.Potenciar corredors verds, plantar arbres a escocells buits, i fomentar un pla deper a totes les escoles de Barcelona són mesures que es recullen dins l'apartat d'Ecologia. També s'incorpora un pla d'als afores de Barcelona, connectats amb transport públic. Acabar la connexió deli desplegar la regulació del 'carsharing' són altres de les iniciatives en aquest apartat. Parlant de tramvies, també es comprometen a recuperar l'emblemàtic. Pel que fa a la neteja, es proposa un pla de xoc amb la: donar feina a una brigada de cent persones que durant cent dies actuaran a diferents barris per posar-los al dia.El turisme s'ha de governar, considera Maragall. I també s'ha d'analitzar la capacitat de càrrega que pot suportar la ciutat. Mentre això es fa, però, ERC aposta per incrementar progressivament el recàrrec municipal de l'impost d'estades turístiques i dedicar-lo a les externalitats negatives del turisme, en un pla que els republicans plantegen com el. Una de les prioritats d'aquests recursos, hauria de ser per desenvolupar un pla de xoc perEn matèria de cultura es recull la creació de laper facilitar l'accés a l'oferta cultural pública a preus assequibles, especialment per a joves. També es recullen propostes encara més concretes per als més joves, que ha presentat el candidat del Jovent Republicà Joan Sibina, com ara recuperar laque hauria de recaure en una persona jove, o bé reservant un 30% de les noves promocions i adquisicions d'habitatge públic per lloguer per a joves. En matèria de, finalment, s'aposta per a la creació de la figura del comissionat per vetllar per l'ús del català a l'administració i per impulsar totes les iniciatives relacionades amb els drets lingüístics de la ciutadania.Aquests són alguns dels punts del programa electoral d'ERC, que porta per nom 'Una Barcelona per a tothom'. Ahir mateix, els republicans van presentar el cartell que acompanyarà Maragall aquesta campanya, amb el lema 'L'alcalde de tothom' . Serà aquest dijous al vespre, a les 20:00 hores, i des de la plaça del Rei, quan els republicans donin el tret de sortida a una campanya on es preveu una àmplia presència del president del partit,, però també de membres del Govern, com el mateix president,. "La ciutat ha de recuperar la convicció i confiança en ella mateixa. Tenim el més important, que és un bon equip", ha tancat Maragall.

Programa electoral d'ERC a Barcelona by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola