Junts no resol la investigació sobre Joana Masdeu, el compte «fake» proper a Borràs

El casqueda, per ara, enhaaquest dilluns lasobre el compte de Twitter de Joana Masdeu , un usuari fals que es feia passar per una periodista parlamentària l'octubre passat. Amb aquest perfil es va defensar el diputat Francesc de Dalmases i la presidenta del partit, Laura Borràs, després que sortís a la llum un episodi intimidatori de De Dalmases a una periodista del FAQS de TV3. Tal com va poder acreditarel mateix dia que va aparèixer Joana Masdeu a Twitter, el telèfon vinculat al perfil era el del col·laborador de la presidenta de la formació Rai López Calvet , també conseller nacional de Junts i membre electe de l'Assemblea de Representants del Consell de la República.Segons elaborat per la comissió de garanties de Junts -presidida per Magda Oranich- a què ha tingut accés El Periódico,externs i interns fets des del perfil de Joana Masdeu. L'informe no ha pogut vincular el compte amb el militant de Junts perquè aquest vatotes les seves possiblesamb el perfil. A més, el document també reclamaal partit perque atacs d'aquest tipus sota l'anonimat a les xarxes socials -és conegut que hi ha altres comptes anònims a Twitter relacionats amb el partit- no quedinEl portaveu del partit,, s'ha limitat a firmar que "no és una qüestió que de la qual l. Quan tinguem més informació la traslladarem", ha dit a El Periódico, preguntat per la resolució. Ara bé, cal tenir en compte que només lapodria ajudar a comprovar que el telèfon mòbil vinculat al perfil era el de Rai López Calvet.La repercussió del cas va ser tal que fins i tot l'exsecretari general de Juntsvadel perfil, abans que aquest fos tancat voluntàriament, que no censurat per l'aplicació. Sànchez va insinuar que era "un" i apuntar persones com. "No m’ho crec. La política no es pot fer així. M’ofereixo on i quan vulguis perquè m’entrevistis i portis proves d’on, quan i a qui he amenaçat i insultat", va respondre en un dels tuits Sànchez.

