​La dessalinitzadora del Foix es connectarà a les xarxes de Tarragona i Barcelona

Avançar-ne la construcció

La primera instal·lació connectada a dues xarxes

Una interconnexió encoberta?



L'elevat consum energètic de la dessalinització Un dels inconvenients de la dessalinització és l'elevat consum energètic. En aquest sentit, només en èpoques de sequera extrema com l'actual,



Tant les actuals com futures instal·lacions com la del Foix tenen un consum energètic que s'enfila als 3 kWh/m3 –la regeneració, per exemple, és de 0,60 kWh-. En la planta que es projecta entre Cunit i Cubelles una part s'aportarà amb plaques solars fotovoltaiques, però la quantitat es determinarà quan es redacti el projecte.



De les dues existents, només la del Prat de Llobregat té un parc solar. L'any 2022 va injectar a la xarxa 1,2 milions de kWh, quantitat que només equival al 0,7% del consum de la instal·lació. De fet, entre les dues dessalinitzadores van consumir 220 milions de kWh. Un dels inconvenients de la dessalinització és l'. En aquest sentit, només en èpoques de sequera extrema com l'actual, plantes com la del Prat de Llobregat operen al 100%.Tant les actuals com futures instal·lacions com la del Foix tenen un consum energètic que s'enfila als–la regeneració, per exemple, és de 0,60 kWh-. En la planta que es projecta entre Cunit i Cubelles una part s'aportarà amb, però la quantitat es determinarà quan es redacti el projecte.De les dues existents, només la delté un parc solar. L'any 2022 va injectar a la xarxa 1,2 milions de kWh, quantitat que només equival al 0,7% del consum de la instal·lació. De fet, entre les dues dessalinitzadores van consumir 220 milions de kWh.

L'(ACA) preveuen aquesta dècada lade Catalunya. Ho farà amb l'ampliació de la instal·lació de(de 20 a 80 hm3) i també amb la construcció d'una tercera dessalinitzadora a la conca del. Serà la primera que estaràla del Consorci d'Aigües de Tarragona i la d'Aigües Ter-Llobregat.La dessalinitzadora del Foix és un projecte amb força història. De fet, se'n va voler accelerar la construcció arran de la sequera de fa 15 anys. L'aleshores director de l'ACA va anunciar-ne la. Havia de tenir una capacitat de producció màxima de 20 hm3, ampliable fins a 60 en una segona fase.La planificació hidrològica vigent va apostar per prioritzar fins ade dessalinitzadora de Blanes . La instal·lació del Foix no s'havia d'executar fins al període 2027-2030, però amb l'actual context de sequera. De fet, l'actual directorha anunciat per enguany mateix els estudis previs, abans que se'n procedeixi a la licitació.Fonts de l'administració hidràulica expliquen aque, malgrat que la ubicació exacte encara s'ha de determinar, estarà situada entre els municipis de(Garraf) i(Baix Penedès). Tindrà una capacitat de producció de–sense previsió de futures ampliacions- i un cost deCunit és el municipi més septentrional de lamentre que Cubelles és el punt més meridional de la. En aquest sentit, la ubicació de la dessalinitzadora és estratègica, ja que potL'ACA confirma aque la futura dessalinitzadora serà la primera gran instal·lació connectada a dues xarxes de distribució. Concretament, a la del(CAT) –que utilitza aigua del minitransvasament de l'Ebre - i la d' Aigües Ter-Llobregat , que garanteix l'abastament a tota laLes mateixes fonts expliquen que, a manca de tancar el projecte, el cabal d'aigua que es produiria cap a les dues xarxes seria variable. “L’aigua produïda es repartirà en funció de les necessitats de cadascun dels sistemes”, assenyalen a aquest mitjà.Que la futura dessalinitzadora estigui connectada a dues xarxes pot fer pensar en el vell, que ara han reactivat els col·legis d'enginyers de camins i industrials. L'ACAi assenyala que des de la instal·lació es bombarà aigua cap a les dues xarxes, però que no servirà per traspassar recursos hídrics d'un sistema a l'altre.No ho veuen tan clar des de la(PDE). La seva portaveudestaca que és una “localització estratègica”: “Podria servir per acabar transvasant aigua de l'Ebre”, alerta en declaracions a. En aquest sentit, recorda que per poca aigua que fos “qualsevol detracció suma” i cada vegada n'arriba menys a la desembocadura. “Nosaltres no ens oposem a la dessalinitzadora. Però si amaga aquesta jugada,”, afegeix.En canvi, defensors de la interconnexió com elconsideren que obres com aquesta “van en la bona línia”. “És una manera de tenir unai resilient tal com defensem”, expliquen fonts de l'entitat a aquest mitjà.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola