La campanya de Colau tindrà Yolanda Díaz com a figura omnipresent

Acte central de campanya: plaça Catalunya

Barcelona en Comú ja té preparats els eixos de la campanya electoral que s'iniciarà aquest dijous a mitjanit. De moment hi hacomptaran amb la presència de la vicepresidenta del govern espanyol. La figura de la líder del nou projecte Sumar no serà a l'acte d'inici de la campanya d'aquest dijous, que es farà a la icònica sala barcelonina de, però sí que farà acte de presència al míting de tancament, que tindrà lloc al, el divendres 26. En consonància amb el suport que Ada Colau ha expressat a Sumar , Díaz ha correspost també amb la confirmació de la seva participació en un altre gran acte, a la plaça Major de Nou Barris, el dissabte 13, i en un altre altre discurs, el cap de setmana següent, al Mirador del Carmel.Aquest moviment també fa la competència a l'aposta de Jaume Collboni, el candidat del PSC, per incorporar la presència del president espanyol,, al seu camí electoral. De fet, la setmana passada el líder del PSOE a l'Estat ja va posar-se al servei de la candidatura socialista barcelonina , amb un acte al Fórum.Per a molts, davant aquest desplegament de la presència de Yolanda Díaz en campanya barcelonina pels comuns, la pregunta és:La disputa interna del que fins ara havia estat Unides Podem i l'entorn de l'esquerra espanyola ha evidenciat un estira-i-arronsa sobre el model de futur entre el projecte de Díaz i el de Belarra. En aquest moment, totes les aparicions públiques en període electoral compten. Davant d'això, crida l'atenció veure que davant de fins a tres confirmacions de la líder de Sumar no n'hi hagi cap de la màxima responsable de la formació morada. Tanmateix, fonts de la candidatura de Barcelona en Comú remarquen quePer contra, en un dels actes programats -el de diumenge 21 de maig a la plaça de la Marina- sí que consta que hi serà la. Aquell dia, a més, també es comptarà amb el màxim representant d'Izquierda Unida, Alberto Garzón. A més, en un altra cita electoral, en aquest cas la del Mirador del Carmel -dissabte 20-, s'incorporarà també l'eurodiputada independent d'Unides PodemEls altres grans dies marcats al calendari de la cursa dels comuns per guanyar l'alcaldia són el diumenge 14, que Colau aprofitarà per unir forces amb les, on es desplaçarà per participar a la Paella del Baix, i el dimecres 24, quan està previst l'. Aquell acte està previst ubicar-lo a laTot plegat inclourà una implicació d'unes 300 persones, que són més que les que es va aplegar per a la campanya anterior. El cost de la campanya es divideix entre uns 180.000 euros de despeses ordinàries, i 220.000 euros per al cost dels enviaments de propaganda electoral. Això es financia amb microcrèdits, donacions i recursos estalviats durant el mandat, expliquen des de la candidatura.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola