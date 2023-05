Rodalies endureix la pugna ERC‑PSC a l'àrea metropolitana

Pere Aragonès i Raquel Sánchez, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

Doble atac de Junts per confrontar camí del 28-M

Si no hi ha imprevistos, aquest dimartsarribarà a les 10.15 a l'estació de Renfe de Vilafranca del Penedès. Ho farà per denunciar la situació que travessa el servei a Catalunya, encara més complicada després de l'incident aque ha dificultat el pas dels combois de l'de. L'episodi, a les portes de les eleccions municipals, ha tingut un efecte immediat: ha servit per activar la pugna entrei ela l'àrea metropolitana. La visita de Junqueras -és el segon tour en tren en només una setmana- al Penedès i al Baix Llobregat, el desplaçament fins a Gavà del president Pere Aragonès i les crítiques dei la ministradirgides a la Generalitat són tots els elements d'un còctel electoral basat en fins a quin punt sedimenta entre la ciutadania el malestar per Rodalies. La compareixença del conseller, encarregat de les infraestructures, després de la reunió del Govern d'aquest dimarts també té a veure amb la contesa en marxa, tot i que en principi està programada per parlar d'habitatge, un altre dels grans ítems delSocialistes i republicans són els principals competidors a la zona més poblada del país, d'aquí la importància que hi té la situació que travessa. El PSC parteix -com és habitual- com a favorit a l'àrea metropolitana, amb la possibilitat de consolidar les majories absolutes i de tenir-ne de noves a rebuf de la presència dea la Moncloa. I ERC, que porta anys intentant consolidar una posició que li permeti trencar l'hegemonia socialista, veu en Rodalies la manera de desgastar el PSC a través de la crítica a un govern espanyol amb el qual, per cert, ha col·laborat extensament al llarg de la legislatura, com testimonienaprovats al. En què es tradueix el pla d'ERC? En demanar el traspàs de Rodalies a través d'un "acord de país" a teixir després de les municipals i, també, en reclamar lade la ministra Sánchez, exalcaldessa, per cert, de Gavà.L'episodi de Rodalies emmarca bé el context d'unes municipals que estaran empeltades dels problemes del dia a dia -funcionament dels trens, mobilitat, habitatge, mesures contra la inflació- i de lagovernamental. I, amb les urnes en joc, els republicans marquen ara distàncies amb la Moncloa. Ho demostra la intervenció d'Aragonès des de l'estació de Gavà:. Això vol dir posar en el mateix sac els governs del PP i del PSOE, sota els quals -sostenen a la Generalitat- hi ha hagut incompliments pressupostaris i problemes reiterats amb el servei malgrat el traspàs parcial de fa mes d'una dècada. Tampoc ajuden al relat de l'Estat -basat en què hi ha més inversió que mai- dos elements: que l'R2 Sud registrés 148 incidències durant el 2022 , és a dir, una cada tres dies; i que Adif no sàpiga exactament què va passar a Gavà per provocar l'incident que ha condicionat el servei."Aquest incident s'ha produït fa una setmana, i suposa un caos en el sistema de Rodalies que passa un dia sí, un dia també", ha lamentat Aragonès, que ha denunciat que els ciutadans afectats pels problemes en el servei se senten tractats com si fossin "de segona". El missatge ha tingut una rèplica ràpida per part de la ministra de Transports, que ha acusat el president d'utilitzar de manera "electoral" la situació. "També [ho està utilitzant] per no parlar del que realment li correspon i no soluciona, com el caos generat pel que fa a les", ha assenyalat Sánchez, en referència al desgavell amb els exàmens de funció pública resolt amb la repetició de les proves, la rescissió del contracte amb l'empresa a qui es va externalitzar el control de la convocatòria i la destitució de la directora general encarregada de l'assumpte La consigna dels socialistes és que, més enllà de les crítiques per Rodalies, el Govern s'ha de dedicar a governar i a "complir" els acords. És el missatge que ha traslladat Illa, molest pelsrubricats amb la Generalitat en el marc dels últims pressupostos. "No dic res més, de moment", ha indicat el primer secretari del PSC. Una de les carpetes clau de l'entesa pels comptes era la Ronda Nord corresponent al Quart Cinturó , que de moment no té un pla específic. Amb les eleccions a la cantonada, la col·laboració entre administracions -encara que el PSC tregui pit d'inversions milionàries amb Sánchez a la Moncloa- no es resoldran, i la perspectiva dels comicis a l'Estat a finals d'any també augurenA l'àrea metropolitana, Junts hi juga un paper testimonial des de fa dues convocatòries electorals. Hi ha en marxa un pla específic que passarà el primer test el 28-M, i que també passa per un discurs centrat en la solvència i la importància de la gestió, sense aparcar el deix sobiranista tot i no tenir un paper preponderant com en altres campanyes. És en aquest marc que el partit que lideren-aquest dilluns ha sumat un nou revés judicial, ara per part del Tribunal Suprem , en relació a la pèrdua de l'escó- insisteix en la idea que ERC navega per la "incompetència" mentre el PSC peca de "sucursalista". Un discurs que es plantejarà especialment a Barcelona, on s'aplicaran els dos retrets a l'alcaldessaLes Rodalies, en tot cas, han entrat de ple en campanya i són el terreny en el qual se centraran els retrets en les properes hores. Conté tots els elements pera mesura que passin els dies: a ERC li serveix per criticar el govern espanyol, distanciar-se de Pedro Sánchez i atacar el rival a abatre a la zona més poblada del país; al PSC, que en aquest cas només es pot posar a la defensiva, pot retreure als republicans problemes de gestió com ara les oposicions; i a Junts li quadra per colar-se en la pugna electoral , també en clau nacional. Com si fos una campanya de fa més d'una dècada, abans del procés, aquest 28-M es torna a parlar de trens.

