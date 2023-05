Un municipi de la Costa Brava compra una dessalinitzadora per garantir la temporada turística

El Consorci de la Costa Brava n'assumirà una part

Elcomprarà unaper fer front a la salinització de l'aqüífer que abasteix el municipi i garantir aigua de qualitat de cara a la temporada de l'estiu, quan multiplica la seva població. El consistori d'aquest municipi del nord de laabordarà avui la situació en un ple extraordinari per engegar els tràmits i adquirir aquesta instal·lació, amb una inversió de. L'alcalde del municipi, Josep Maria Cervera, diu que l'actual situació de sequera no és tan greu com la que es va viure l'any 2018 –quan es va llogar una dessalinitzadora- però que és l'única solució que tenen per garantir l'abastament en condicions als seus habitants en els propers mesos.La instal·lació s'ubicarà a tocar del dipòsit i dessalinitzarà l'aigua de l'aqüífer amb una capacitat d'uns."Està una mica per sota dels consums que tenim en un dia pic de l'estiu però que ens garanteix de sobra la gestió de l'aigua el 90% dels dies", remarca Cervera.L'alcalde d'aquest municipi de l'explica que van debatre sobre la possibilitat de repetir l'experiència de fa cinc anys i llogar una dessalinitzadora però considera que amb l'actual tendència, la situació potser tampoc està solucionada a la tardor. “Ens podríem trobar que ara lloguéssim i l'any vinent calgués repetir", remarca.La inversió, que ronda els 600.000 euros, d'entrada l'assumirà l'Ajuntament, però la previsió és recuperar-ne una part important a partir de l'octubre, quan elassumeixi la gestió en alta de l'aigua.“Ara ens ho fem tot nosaltres però a partir de l'1 d'octubre ho farà el consorci i, després, la instal·lació serà seva. Per tant, més endavant poden decidir portar-la a algun altre lloc on faci més falta o no”, explica Cervera. A més, remarca que la diferència entre llogar i comprar era relativament petita: uns 100.000 euros).El cas del Port de la Selva és únic. El municipi s'abasteix d'aigua dels. Fa anys van innovar amb un sistema de regeneració d'aigua per tornar-la a aportar al subsòl, però el problema recurrent de la salinització ho fa des de fa temps inviable.L'anyen ple mes d'agost i l'any 2019 es va construir una instal·lació a precari, que connecta amb la xarxa d'aigua de la Costa Brava Nord a través de Llançà. Això permet que, en moments puntuals i en funció dels excedents que té, es puguin fer aportacions extres al municipi. De fet, així s'ha fet des del mes de gener però amb l'increment de població que experimenten els dos municipis, la mesura és inviable a l'estiu.Lapassa per, a través de Cadaqués. La tramitació està avançada però l'alcalde no preveu que això passi abans de l'estiu del 2025 o del 2026. Mentrestant, el municipi continua estudiant solucions per fer front a la situació de sequera.

