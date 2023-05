Colau posa el focus en les botigues de souvenirs i reclama canviar la llei per eliminar‑ne

L'alcaldessa de Barcelona,, ha sortit al pas dels debats sobre el futur del turisme a la ciutat, en plena efervescència postpandèmica, amb la reivindicació que hi cal. Els punts mínims d'aquest nou abordatge plantejat per l'alcaldable de BComú sobretot es basen en posar pressió a altres administracions o cambres polítiques. Els tres eixos que ha marcat l'alcaldessa són la no ampliació de l'aeroport del Prat, la reducció de creuers i la possibilitat de revocar llicències de pisos turístics que actualment tenen vigència a perpetuïtat. Totes aquestes mesures ja s'havien expressat les darreres setmanes i depenen d'altres institucions com la Generalitat, el Parlament o l'Estat. Aquest dilluns, però, Colau ha afegit un nou front en què cal decreixement:. I ha demanat fer-ho a través d'un canvi de llei a Catalunya.La cap de files dels comuns a Barcelona ha defensat que, juntament amb la modificació normativa que reclamen al Parlament per eliminar llicències de pisos turístics , s'ha de poder lligar també l'extinció de llicències d'alguns comerços vinculats a l'activitat turística. I n'ha mencionat, concretament, els negocis de souvenirs., ha expressat Colau. En el mateix sentit, ha exposat que aquestes botigues "devaluen" la ciutat, "desertitzen" el teixit comercial i "expulsen" el comerços més vinculats a la vida veïnal.Per arribar a modificar aquesta realitat, però, també cal passar pel Parlament. Una situació que comparteix amb la voluntat de reduiri que són una altra de les seves principals preocupacions. Així, Colau ha reivindicat que cal revocar part de les gairebé 10.000 llicències actives a la ciutat. "El dret a l'habitatge i el dret al descansamb una llicència que es va comunicar i obtenir per poc més de 200 euros, a perpetuïtat", ha reblat en una roda de premsa des del Mirador de l'Alcalde, a Montjuïc.

Amb creuers de fons, la líder del consistori ha posat també els exemples de la necessitat d'un "decreixement" dels visitants per mar, no només la limitació a les xifres actuals, i la no ampliació de l'aeroport. "La ciutat no pot assumir 20 milions més de visitants l'any", ha subratllat. Aquestes peticions, però, passen per la decisió d'altres administracions, com l'Estat i la Generalitat. Per aconseguir els pactes i agilitzar negociacions, però, Colau s'ha encomanat a, sense excloure-la explícitament però també sense mencionar en cap moment la CUP, amb més força que els comuns al Parlament.Sobre un altre dels temes calents de les darreres setmanes, els pisos turístics, l'alcaldessa ha anunciat que també intervindrà al bloc del número 316 del carrer Galileu , destapat per, on fa anys que es reconverteixen pisos residencials amb famílies de lloguer en espais per a l'activitat turística. Ara, quan encara queden veïns vivint-hi de manera permanent, la tinent d'alcaldia Janet Sanz ha reivindicat que, a l'espera d'acabar-ho d'analitzar,. És la continuació de la nova mesura anunciada divendres passat pel mateix Ajuntament, que va trobar un nou instrument per retirar llicències turístiques en casos en què s'acumulen permisos per fer activitat turística a pisos on viuen famílies, però que no es posen en marxa perquè encara hi ha residents permanents.Aquesta informació s'ampliarà.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola