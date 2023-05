Aragonès culpa l'Estat de les incidències a Rodalies: «Portem dècades de manca d'inversions»

Illa assenyala el Govern

El president de la Generalitat,, s'ha desplaçat aquest dilluns fins a l'estació de Gavà, epicentre de les incidències a Rodalies que afecten tota la xarxa i s'han convertit en camp de batalla a les portes de la campanya electoral del 28-M. Aragonès, acompanyat del conseller, ha culpat l'Estat de la situació perquè fa "dècades" que s'incompleix en matèria d'inversions, i ha constatat que les Rodalies no han estat una "prioritat política" pels governs espanyols dels últims anys, ja siguin delo del, actualment a la Moncloa i amb quicol·labora activament al Congrés dels Diputats, com demostren tres pressupostos consecutius.va proposar aquest cap de setmana articular una "aliança de país" entre administracions, agents socioeconòmics i entitats de la societat civil per exigir al govern espanyol el traspàs dei les inversions necessàries al servei. En un article publicat aquest dissabte al diari Ara, Aragonès plantejava posar en marxa aquest front comú "", després de les eleccions municipals: "Malgrat que no hauria de ser així, deixem passar les eleccions municipals si això ha de facilitar el consens".La líniava registrar. Aquesta xifra equival a pràcticament una incidència cada tres dies. Les dades han estat publicades aquest mateix dilluns a eldiario.es després de realitzar una petició de transparència a Adif., fet que van provocar almenys 100 minuts de retard. No queden registrades incidències o retards menors.La circulació de trens a l'R2 Sud no tornarà a recuperar la normalitat fins d'aquí "tres o quatre setmanes", segons va indicar el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports,. La situació és complicada des de fa una setmana, encara que la Generalitat hagi col·locat diversos autobusos per donar suport al servei, a més de reprogramar els horaris. Precisament aquests horaris han tornat a provocar problemes.una setmana després de l'inici dels problemes a la línia a partir de l'incendi d'un quadre de senyals, continua patint problemes en els horaris., però no es compleixen exactament els horaris establerts i no s'especifica a quina hora exacta passaran els combois. És a dir, no passen cada mitja hora.El líder del PSC,, ha estat dur amb el Govern i amb Aragonès, i ha advertit que els "retards" de l'executiu en el compliment dels acords subscrits amb els socialistes "comprometen la credibilitat" del mateix president. Illa ha respost així a la proposta d'Aragonès deper reclamar el traspàs de Rodalies, i ha assegurat que els responsables del servei estan treballat per restablir-lo com més aviat millor. El dirigent socialista ha reclamat engegar "dinàmiques de col·laboració" i ha afirmat que hi ha hagut un abandonament de les infraestructures a Cataluyna que s'està revertint. "S'han executat, hi ha un coordinador a Catalunya i s'ha compromès 2.000 milions", ha insistit. En tot cas, ha insistit a Aragonès que els compromisos s'han de complir. "No dic res més, de moment", ha reblat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola