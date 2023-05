Nació coorganitzarà el debat de candidats de Vic en l'esprint final de campanya

La cobertura de la campanya de les eleccions municipals que desplegaràinclourà la coorganització del. Serà el-a dos quarts de 8 del vespre-, quatre dies abans dels comicis, en l'esprint final de la cursa electoral. En una iniciativa en col·laboració amb el, que celebra el seu, el duel entre aspirants a l'alcaldia marcarà el tram final de la campanya a la capital d'Osona.El debat, que se celebrarà a la seu del Casino i també s'oferirà en directe pels canals del diari, comptarà amb la presència dels candidats de set formacions:(Junts),(PSC),(ERC),(En Comú Podem),(Ara Vic),(PP) i(CUP), en substitució de la cap de llista de la formació, Carla Dinarès. El redactor en cap de Nació,, moderarà la discussió, que se centrarà en tres blocs temàtics que tenen vincle amb l'activitat de l'entitat organitzadora: política cultural i dinamització de l'associacionisme cultural, cohesió social, i mobilitat i sostenibilitat.Les eleccions municipals a Vic estan marcades per l'adeu de l'alcaldessa, Anna Erra, que deixa el càrrec després de dos mandats , l'últim disposant de majoria absoluta. El relleu del cap de cartell en la principal força amb representació a l'Ajuntament -Albert Castells assumeix la funció de liderar la candidatura- condiciona els comicis a la ciutat, en quèpretenen discutir l'hegemonia dei elampliar pes al consistori. La resta de forces presents al debat busquen tenir presència a l'Ajuntament.La coorganització i retransmissió del debat electoral a Vic se suma a la cobertura dede la campanya dels comicis del 28 de maig, durant la qual el diari desplegarà continguts propis. Un exemple n'és el naixement de NacióPolis , lade les eleccions municipals des de 1979. El portal recull la informació més completa sobre elscatalans i les 30.000 candidatures de tots els comicis locals, amb nombrosos gràfics, mapes i taules, a més de jocs i seguiments d'enquestes. Cap administració ni cap altre mitjà de comunicació disposa d'aquestes dades endreçades per a la consulta.En els darrers dies també s'ha estrenat, el pòdcast de política del diari, conduït peri amb la participació dels periodistes especialitzats en informació política de la redacció. De periodicitat quinzenal, s'hi tractaran temes d'actualitat amb mirada llarga, anàlisi i convidats especials. El primer episodi, publicat dijous passat, portava per títol La resurrecció de Convergència

