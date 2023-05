Rescaten un centenar d'excursionistes sorpresos per un fort ruixat a la Garrotxa

Elsde la Generalitat hanaquesta la tarda unque s'ha vist sorprès per unamentre feia una ruta entre l'ermita de Sant Eudald de Jou i el Pont de Llierca, a Montagut i Oix ().Es tracta d'un grup dei els seusque han hagut de seron pernoctaven, segons ha informat el cos. L'avís als serveis d'emergència s'ha rebut a les 15.08 hores. Els Bombers han destinatamb personal del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) per dur a terme l'operació.El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís aquest diumenge per fortes tempestes aldel país, sobretot al Ripollès però també a comarques veïnes com el Berguedà, Osona i la Garrotxa. A Ulldeter (Ripollès) hi han caigutper metre quadrat i a Molló, municipi proper a, 21,8.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola