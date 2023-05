El govern espanyol avalarà el 20% de la hipoteca als joves i famílies amb menors

Bateria d'anuncis electorals del president del govern espanyol,. Aquest diumenge en un acte a Tenerife (Illes Canàries) ha avançat que-el banc públic de l'administració estatal- avalarà elamb ingressos anuals inferiors a 37.800 euros i a les"Sé que tenen dificultat quan van a un banc per tenir l'entrada i poder hipotecar-se i tenir el seu habitatge", ha argumentat el líder del PSOE.Elfixat per Sánchez, però,una casa o pis. A més a més, el cap de l'executiu estatal ha precisat que en el cas de famílies amb menors no hi haurà límit d’edat i el límit d’ingressos serà el mateix. Això sí, hi haurà. El límit d’ingressos s’augmentarà en el cas de famílies monoparentals. Està previst que dimarts que ve el Consell de Ministres aprovi aquesta nova mesura, amb la qual la Moncloa pretén que joves i famílies amb menors puguin pagar una entrada suficient per accedir a un habitatge de compra.

