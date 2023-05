Aragonès proposa una «aliança de país» per exigir el traspàs de Rodalies

El president de la Generalitat,, ha proposat articular una "" entrede la societat civil per exigir al govern espanyol elde Catalunya i lesal servei. En un article publicat aquest dissabte al diari Ara, Aragonès planteja posar en marxa aquest front comú "": "Malgrat que no hauria de ser així, deixem passar les eleccions municipals si això ha de facilitar el consens".Per al cap del Govern,fins que s'aconsegueixi aquesta històrica reivindicació i per això demana fer-ho "amb tota la decisió i amb una sola veu". La incidència d'aquesta setmana a Gavà (Baix Llobregat), que ha deixat afectada la línia R2 però també diverses línies regionals, forma part de "la", ha lamentat Aragonès, que ha denunciat que el servei de Rodalies "no és fiable" sinó "del tot deficient". "En els quatre primers mesos de l'any només hi ha hagut vint-i-dos dies sense incidències tècniques", ha resumit.Tot plegat fa de"unque fa perdre qualitat de vida a la ciutadania, que resta competitivitat a l'economia i que no afavoreix el foment del transport públic i sostenible, del tot determinant per combatre el canvi climàtic". És per això que ha, a qui had'haver ". "No és que no es construeixin noves línies per fer arribar el servei arreu, connectar millor el país i oferir noves oportunitats a la ciutadania –que és del tot imprescindible–; és que, a sobre, durant dècades, i s'han deixat deteriorar de forma sistemàtica", ha argumentat.A més, ha recordat que "fa temps" que des dees reclama poderi que hi ha "experiència acreditada amb una xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat eficient i que ofereix un molt bon servei" als ciutadans, que veu "farts de disculpes que sonen a excuses". ". I les necessiten de forma immediata", ha conclòs Aragonès.

