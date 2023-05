El millor museu d'Europa està a menys de quatre hores en cotxe de Barcelona

El, L'ETNO, ha guanyat el Premi aque atorga l'(EMF) i que s'han entregat a Barcelona aquest dissabte. L'EMYA, per les sigles en anglès del guardó, ha reconegut "l'" que promou L'ETNO i n'ha destacat que "confronta de manera valenta el passat per tal de navegar el futur" i que "busca honrar el dret de les comunitats locals a entendre el seu passat".Entre la resta de finalistes de la categoria també hi havia lai el museu(País Basc), que s'ha emportat el Premi a la Inclusió i a la Pertanyença Museu de Portimão. El jurat ha nominat enguany 33 museus de 19 països de l'àmbit europeu que van presentar la seva candidatura.L'essència del guardó és–ha d'afectar el 80% dels seus serveis o instal·lacions en museus preexistents– que tingui a veure amb els "europeus, socials, humanitaris i democràtics" en un sentit ampli. "No és un premi al millor museu, sinó cada any s'hi presentarien els mateixos candidats", va explicar la presidenta de l'EMF, Jette Sandahl, divendres.Els premis EMYA s'han lliurat a la, amb elde la ciutat com a amfitrió. El Premi a Millor Museu Europeu de l'Any es concedeix des de 1977 per valorar els canvis, innovacions i tendències en el món dels museus.

