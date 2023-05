Canvis al bloc dels 120 pisos turístics: l'Ajuntament troba una escletxa per retirar‑hi llicències

Un nou instrument obert a intervenir en altres edificis

El bloc del carrer Tarragona en què es va saber recentment que la propietat havia tramitat 120 llicències de pisos turístics i un jutge els havia donat la raó, malgrat la normativa barcelonina que ho restringeix, afronta novetats. I és queha anunciat aquest divendres que ha trobat la fórmula per, Inmobiliaria Gallardo, almenys de manera parcial. El govern municipal ha trobat "una via" que permetria que com a mínim 69 pisos del bloc, que són els que encara tenen famílies vivint-hi de lloguer, es mantinguin com a habitatge de residència habitual., ha expressat amb contundència la segona tinent d'alcaldia, Janet Sanz.El camí que ha trobat l'àrea d'Urbanisme municipal és la llei catalana de facilitació de l'activitat econòmica, que estableix quedes que el promotor d'un negoci fa el tràmit per tenir un pis turístic i en aquest temps no s'hi ha allotjat cap persona,"Si no s'ha iniciat l'activitat comunicada transcorreguts tres mesos des de la presentació de la comunicació", l'administració "pot declarar [...] la pèrdua d'eficàcia dels efectes de la comunicació", diu l'article 36 d'aquesta normativa catalana El fet que almenys una setantena de pisos tinguin contracte de lloguer vigent "demostra que hi ha una altra activitat i, per tant,", ha enraonat Sanz en declaracions als mitjans. Els 51 pisos restants, per contra, queden encara pendents d'aclarir en quina situació estan i quin marge d'actuació li queda a l'Ajuntament per intervenir-hi.De moment, el consistori ja ha avisat a la propietat - que és la família de Susana Gallardo, dona de Manuel Valls - dels plans de retirar la vigència de les llicències de pisos turístics en aquests 69 casos.. Igualment, també s'ha comunicat als veïns afectats la nova situació, que hauria d'evitar que els facin fora de casa per convertir la seva llar en un allotjament per a turistes.Amb aquesta llei, que es va aprovar el 2020 i hauria entrat en vigor recentment, Janet Sanz assegura que ara es compta amb un nou instrument., ha reblat, obrint la porta a retirar altres llicències a pisos que tinguin feta la comunicació d'habitatge d'ús turístic però que, a la pràctica, encara tinguin famílies vivint de lloguer. "Si tenim coneixement que hi ha més edificis com el del carrer Tarragona, amb més o menys pisos, que hagin trobat aquesta complicitat judicial que facilita que es puguin establir com a pis turístic,", ha reblat la regidora de Barcelona en Comú. En aquesta línia, ha demanat a la ciutadania que "si algú rep una notificació o avís" de la propietat que els fa saber que han de marxar perquè el seu pis es convertirà en un allotjament turístic "que ho comuniqui" a l'Ajuntament, per la via que sigui, per actuar-hi.Mentrestant, la representant municipal ha insistit en la petició de "canvis legislatius urgents" al Parlament de Catalunya per acabar amb la perpetuïtat actual de les llicències, que són ad eternum per defecte. Alhora, en una compareixença a la cambra política catalana, els comuns van concretar que també s'hauria dei que s'haurien fer incompatibles aquests usos turístics amb les declaracions de zones de mercat de l'habitatge tens . És a dir, que allà on la població té problemes per accedir a un lloguer, com passa a totes les grans ciutats del país, no se'n poguessin instal·lar habitatges d'ús turístic.

