Vallverdú col·lecciona trens: bategen un segon comboi de FGC en honor als seus cent anys

Un dels trens de la línia Lleida-La Pobla porta el nom decoincidint amb la data del 100è aniversari de l'escriptor lleidatà i veí de Balaguer. El bateig del comboi s'ha fet a l'estació de trens de la capital de la Noguera i ha comptat amb la participació del mateix Vallverdú, que ha traslladat el seu agraïment a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) per la "curiosa iniciativa" i ha desitjat, "amb el cor alegre com ningú", una "" al tren que duu el seu nom. Es tracta del segon ferrocarril que rep el seu nom després d'un primer de la línia Barcelona-Vallès el mes d'abril, un distintiu del qual pocs poden presumir.El bateig s'ha fet en el marc del programaque impulsa FGC i el Departament de Cultura. El de Vallverdú és eldel programa i el primer dedicat a una personalitat en vida. Tant el protagonista com els consellers han destapat el vinil amb el nom i retrat de l'escriptor en un acte on tampoc ha faltat el president de FGC, Toni Segarra. A banda del vinil, a l'interior del comboi es pot llegir una de les frases cèlebres de Vallverdú: "Ens salvem pels mots".Per la seva banda, el conseller de Territori ha agraït a Vallverdú "la intensa feina feta en l'àmbit de la cultura" i ha destacat que el bateig del tren és el primer que es celebra amb la presència de l'autor i el primer, també, que es fa fora de Barcelona. A banda del tren de la línia Lleida-La Pobla, Vallverdúdona nom des de finals d'abril a un dels trens de Ferrocarrils de laEn el marc del programa "Lletres a Ferrocarrils", els últims anys s'han batejat diversos trens d'FGC amb noms d'escriptors i escriptores com Joan Fuster, Gabriel Ferrater,, Montserrat Roig, Joan Brossa, Maria Aurèlia Campmany i Josep M. Espinàs, en una iniciativa conjunta amb la Institució de les Lletres Catalanes.

