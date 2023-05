L'OMS declara la fi de l'emergència sanitària internacional per la Covid-19

La situació d'emergència de salut pública global per laen què es trobava invers el planeta des de l'esclat de la pandèmia el 30 de gener del 2020 ja ha estat superada. Així ho ha decretat el director general de l', que ha anunciat la finalització de l'estat d'alerta."Ahir, eles va reunir per quinzena vegada i em va recomanar que declarés la fi de l'emergència de salut pública d'importància internacional, i he acceptat aquest consell", ha afirmat Tedros en una roda de premsa celebrada aquest divendres. Si bé, ha matisat que es tracta d'una decisió presa amb "precaució" i que no dubtarà a tornar a declarar l'emergència si la situació canvia.La fi del màxim nivell d'alerta de l'OMS, la-per les sigles en anglès-, simbolitza la conclusió de la fase aguda de la pandèmia a escala global. Això no implica, però, que el Coronavirus hagi desaparegut ni que no puguin sorgir noves variants més agressives o contagioses.Així,, la Covid-19 ja no és una emergència sanitària internacional. També després de 765 milions de diagnòstics i 20 milions de morts, segons estima l'OMS -6,9 milions, segons el recompte oficial-. "", ha reflexionat el director general de l'organització, que ara es queda sense l'eina que li permetia agilitzar decisions en matèria de salut pública.

