Només ERC i comuns desatenen la petició de l'Ecuestre de debatre en castellà

Els candidats a leshan participat aquest divendres en un debat organitzat pel Círculo Ecuestre . Els organitzadors han demanat als portaveus intervenir en castellà "per entendre'ns tots" i només s'hi han oposat, dels comuns, i, d'ERC, que han parlat en català., de Junts, només ha fet alguns passatges en aquesta llengua, i la resta en castellà.Els altres candidats -, del PSC,, de Ciutadans,, de Valents, i, del PP- han acceptat la petició de l'Ecuestre. El debat ha estat moderat per Jorge Fuset, directora de la productora de ràdio Oiryver. Aquesta productora fa ràdio per a tot Espanya des de Barcelona.Ester Capella i Jordi Martí han parlat en català tota l'estona. Joana Ortega ha optat per començar en català i passar al castellà. La resta, han parlat només en castellà sobre les propostes que tenen per a lade cara a les eleccions del 28-M.

