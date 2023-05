La CUP afronta la patata calenta de la seguretat a Barcelona

La recepta de la CUP

Reforçar l'estabilitat als barris

Lapreocupa els barcelonins. Fa quatre anys que les dades del baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona indiquen que la inseguretat és el principal problema per als veïns. La percepció d'inseguretat, doncs, existeix, malgrat que. Segons dades dels Mossos, el 2022 es van registrar 193.286 fets delictius, que representen un descens del 14,6% respecte de l'any 2019 , quan se'n van denunciar 226.366. La delinqüència cau especialment pel que fa a furts, malgrat que lescreixen de manera preocupant. En aquest escenari, la seguretat, que sovint incomoda els partits d'esquerra, serà un dels eixos de lai la, que opta a recuperar la representació a Barcelona de la mà de Basha Changue , no defugirà el debat.L'objectiu és, que segons la CUP ha portat a partits situats a l'esquerra a comprar discursos que impliquen una. Els anticapitalistes situeni plantegen abordar el problema des de diversos fronts i atacant la base, que és la desigualtat i l'exclusió social. "Existeix una correlació entre desigualtat social i índex delinqüencial", argumenta, diputat de la CUP i portaveu a la. Per això, la solució no passa tant per endurir les penes o posar més agents al carrer, sinó per "intervenir en reduir la desigualtat". "Tenim una de les majors ràtios de policia d'Europa, amb 450 agents per cada 100.000 habitants, i un dels codis penals més durs, i això", afegeix.Després de dos anys d'anàlisi de la tasca als municipis, treball acadèmic i en els quals les ponències de lahan estat útils, el partit sosté que les respostes "securitaristes" -més policia, més multes, més càmeres-, traslladen el problema de lloc, i contribueixen a estigmatitzar les zones on s'apliquen. Aquest diumenge, els cupaires han organitzat unes jornades per definir propostes i desmentir mites o plantejaments que no funcionen. Durant la campanya, desplegaran propostes per mirar de fugir del discurs de més o menys agents de policia a la ciutat. "Volem confrontar propostes que partits com ERC i els comuns fan per electoralisme, i que suposen comprar el marc de l'extrema dreta", diu Pellicer.I per on passa la recepta de la CUP? La policia ha de tenir paper quan hi ha un esclat de violència, conflictes elevats o zones on operen grups de crim organitzat, però no se'ls han d'encarregar feines que no els corresponen, com ara desallotjar una plaça perquè hi ha joves que no deixen dormir els veïns. Això, diuen, s'ha de resoldre d'una altra manera, amb mediadors o educadors, però no amb policia. La proposta dels anticapitalistes passa per, i abordar els problemes des del principi, no pas en el moment que esclaten.També per sortir dels "" i generar dinàmiques culturals fora del centre de la ciutat per aconseguir méscombatre la-"qui se sent més insegur és qui té més precarietat econòmica: la gent jove i la gent gran", detalla Pellicer-; per distribuir l'arreu i generar "interrelació" entre persones de diferents classes socials, o trencar guetos a través de la distribució d'alumnes entre centres educatius. Els plans de seguretat, en aquest sentit, s'han d'allunyar de la perspectiva "securitarista" i plantejar-se tenint en compte la realitat de cada municipi, l'opinió dels agents socials i del veïnat.L'actuació policial és, segons la CUP, l'última acció davant d'un problema que té orígens concrets. Una de les propostes dels cupaires passa per construir "", que lliga amb un dels problemes de Barcelona i que també serà central en la campanya: l'habitatge. "; viure en un lloc on coneixes la gent del teu voltant genera més seguretat que no pas si va canviant", detalla Pellicer. És en aquest sentit que els cupaires donen importància a "crear comunitats fortes i teixir lligams", per avançar cap a una societat menys individualista. "O generem comunitat i vincles socials, o els brots de violència aniran a més", rebla Pellicer. De cara al 28-M, la CUP té proposta, que haurà de saber traslladar als electors en un moment que el debat se situa, sobretot, en el nombre d'agents als carrers.

